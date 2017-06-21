قطر تقول إن لديها "أدلة" على مشاركة "دول الحصار" في اختراق وكالتها للأنباء

اتهم النائب العام القطري علي بن فطيس المري الثلاثاء من أسماهم "دول الحصار" بالمشاركة في اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية أواخر أبريل/ نيسان الماضي. وقال المري إن "الأدلة" التي بحوزة قطر كافية لتوجيه الاتهام "لدول الحصار" بالوقوف وراء تلك العملية التي كانت من أسباب اندلاع الأزمة الخليجية الحالية.

اتهمت قطر الثلاثاء دولا مجاورة لها تفرض عليها "حصارا" بالمشاركة في "اختراق" موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية ونشر تصريحات "مفبركة" لأمير البلاد أشعلت الأزمة الخليجية الراهنة.

وقال النائب العام القطري علي بن فطيس المري بحسب ما نقلت عنه شبكة الجزيرة على موقعها الإلكتروني إن "لدى الدوحة من المعلومات والأدلة ما يكفي لاتهام دول الحصار بالمشاركة في اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الدوحة "إن الأدلة التي بحوزة قطر كافية لتوجيه الاتهام لدول الحصار".

وبحسب المدعي العام فإن "اختراق وكالة الأنباء القطرية تم باستخدام أجهزة آي فون بها مصدر -أي بي- يشير إلى إحدى دول الحصار". ولم يسم المري أيا من هذه الدول لكنه أكد أنها دول مجاورة لبلاده.

وكانت الدوحة نشرت قبل أسبوعين النتائج الأولية للتحقيقات في القرصنة التي تعرضت لها وكالة أنبائها الرسمية والتي تسببت بأزمة دبلوماسية بينها وبين ثلاث من جاراتها الخليجيات ومصر، ولكن بدون أن تحدد الجهة التي تقف وراءها.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في حينه إن عملية الاختراق بدأت في نيسان/أبريل، أي قبل شهر من نشر التصريحات التي نسبت إلى الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وأضافت أن "فريق التحقيق أكد أن عملية القرصنة استخدمت فيها تقنيات عالية وأساليب مبتكرة من خلال استغلال ثغرة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية"، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) والوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة شاركا في هذا التحقيق.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 21/06/2017