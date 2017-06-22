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الشرق الأوسط

أردوغان يناقش هاتفيا جهود إنهاء الأزمة بشأن قطر مع الملك السعودي وولي العهد الجديد

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/06/2017

تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا الخميس مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان واتفقوا على زيادة الجهود لإنهاء التوتر بشأن قطر. وأكد الزعماء عزمهم على تقوية العلاقات التركية السعودية، وهنأ أردوغان الأمير محمد بن سلمان على تعيينه وليا للعهد.

قالت مصادر داخل مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان واتفق الطرفان على زيادة الجهود لإنهاء التوتر بشأن دولة قطر.

وكانت تركيا قد قدمت دعما قويا لدولة قطر بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وذكرت المصادر أن المحادثات جرت مساء الأربعاء وإن الزعماء أكدوا عزمهم على تقوية العلاقات التركية السعودية. كما هنأ أردوغان الأمير محمد بن سلمان على تعيينه وليا للعهد.

وأضافت المصادر في بيان "تم الاتفاق على زيادة الجهود من أجل إنهاء التوتر في المنطقة بشأن قطر".

وقالت إن أردوغان والملك سلمان اتفقا أيضا على إجراء محادثات مباشرة في اجتماع لمجموعة العشرين في هامبورغ الشهر المقبل.

وعين العاهل السعودي أمس الأربعاء ابنه الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد ليمنح الشاب البالغ من العمر 31 عاما سلطات واسعة فيما تسعى المملكة لإدخال تغيير جذري على اقتصادها الذي يعتمد على النفط وتواجه توترا متصاعدا مع منافستها الإقليمية إيران.

 

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 22/06/2017

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