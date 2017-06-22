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الشرق الأوسط

أمراء وشيوخ المملكة العربية السعودية يبايعون ولي العهد الجديد

© أ ف ب / أرشيف

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/06/2017

بايع السعوديون محمد بن سلمان وليا للعهد خلفا للأمير محمد بن نايف. وجرت مراسم المبايعة الرسمية في قصر الصفا في مكة المكرمة مساء الأربعاء.

بايع أمراء ومسؤولون وشيوخ قبائل المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان (31 عاما)، نجل الملك سلمان بن عبد العزيز، وليا للعهد خلفا للأمير محمد بن نايف الذي أعفي من جميع مناصبه.

وجرت مراسم المبايعة الرسمية للأمير الشاب ليل الأربعاء الخميس في قصر الصفا في مكة المكرمة.

وتحدث مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ داعيا إلى وحدة الصف، قبل أن يصافح الأمير محمد.

ثم قام ولي العهد الجديد بمصافحة الأمراء الحاضرين الواحد تلو الأخر.

والبيعة هي موافقة مجموع القبائل والمجموعات وتسليمها بالأمر والطاعة لولي الأمر الجديد.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عيّن فجر الأربعاء نجله وليا للعهد، في خطوة تؤكد موقع الأمير الشاب ونفوذه في الحياة السياسية في المملكة التي تخوض أزمة مفتوحة مع قطر ونزاعا مسلحا في اليمن.

في المقابل، فإن الأمير محمد بن نايف الذي يحظى بتقدير في الغرب لعمله الأمني ضد التنظيمات المتطرفة، أقيل من جميع مهامه. وأوكلت وزارة الداخلية إلى الأمير عبد العزيز بن سعود، وهو أيضا أمير شاب وإبن شقيق الأمير محمد بن نايف.

وعين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بتصويت 31 عضوا في "هيئة البيعة" من أصل 34، بحسب ما أورد تلفزيون "الإخبارية" السعودي.

وتعنى "هيئة البيعة" باختيار ولي العهد بأكثرية أعضائها. وأنشأها الملك الراحل عبد الله بعد إجراء إصلاح العام 2006 من أجل تأمين انتقال سلمي للحكم، والحؤول دون أي خلافات ممكنة داخل الأسرة عند استحقاق الانتقال إلى حكم أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز.

وتضم الهيئة 35 أميرا من أبناء وأحفاد الملك عبد العزيز مهمتهم تأمين انتقال الحكم ضمن آل سعود لا سيما عبر المشاركة في اختيار ولي العهد.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 22/06/2017

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