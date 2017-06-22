ترامب لا يمتلك تسجيلات لمحادثاته مع مدير مكتب "إف بي آي" السابق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم امتلاكه تسجيلات لمحادثاته مع المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" جيمس كومي، بعد أن كان قد أشار إلى احتمال وجود هذه التسجيلات بعد أيام قليلة من إقالته. وكان كومي يشرف على تحقيق حول اتصالات بين أعضاء فريق حملة ترامب والحكومة الروسية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن لا تسجيلات لديه لمحادثاته مع المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" جيمس كومي، بعد أسابيع من التكهنات التي أطلقها بنفسه.

كتب ترامب في سلسلة من التغريدات: "لا أعرف إذا كانت هناك تسجيلات لمحادثاتي مع جيمس كومي، لكنني لم أفعل ذلك، وليس بحوزتي مثل هذه التسجيلات".

بعد أيام قليلة من إقالة كومي في التاسع من أيار/مايو، أشار الرئيس الأمريكي إلى احتمال وجود تسجيلات لمناقشاته مع هذا الأخير.

وكتب في تغريدة بلهجة مهددة "من الأفضل لجيمس كومي أن يأمل بعدم وجود تسجيلات لمحادثاتنا قبل أن يبدأ بتسريبات إلى الصحافة".

وردا على سؤال مطلع الشهر الحالي خلال جلسة استماع في الكونغرس، أبدى كومي ارتياحه الشديد حيال هذا الموضوع قائلا: "لقد اخترت كلماتي بعناية، رأيت التغريدة حول التسجيلات، آمل في وجود تسجيلات".

وكان كومي يشرف على تحقيق يجريه "إف بي آي" حول اتصالات بين أعضاء فريق حملة ترامب والحكومة الروسية، التي يشتبه في أنها حاولت التأثير على الانتخابات الأمريكية عام 2016 لصالح الجمهوري.

وقال كومي في جلسة استماع استثنائية في مجلس الشيوخ إن الرئيس طالبه بـ"الولاء"، وطلب منه التخلي عن شق في التحقيق حول روسيا يتعلق بالجنرال مايكل فلين، المستشار السابق للأمن القومي.

وإذا تم التأكد من ذلك، فإنه يمكن أن يشكل عرقلة لسير العدالة.

إلا أن البيت الأبيض يرفض ذلك، وترامب نفسه اتهم المدير السابق لجهاز "إف بي آي" بالكذب مؤكدا استعداده للإدلاء بإفادته تحت القسم.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 22/06/2017