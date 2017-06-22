البرلمان الألماني يصوت لصالح إنهاء تمويل الأحزاب المتطرفة

اعتبر وزير العدل الألماني هيكو ماس أن تمويل الحزب الوطني الديمقراطي "هو استثمار مباشر في تحريض اليمين المتطرف". وصوت البرلمان الألماني لإنهاء التمويل الحكومي للأحزاب المتطرفة في خطوة تستهدف الحزب اليميني الذي فشل البرلمان في حظره.

صوت البرلمان الألماني الخميس لصالح وقف التمويل الحكومي للأحزاب المتطرفة، في خطوة تستهدف الحزب الوطني الديمقراطي اليميني المتطرف بعد فشل محاولتين من البرلمان لحظر الحزب.

وبموجب القانون الألماني تتلقى جميع الأحزاب السياسية تمويلا من الدولة. ويتحدد مبلغ التمويل بدرجة تمثل الحزب في الدولة والبرلمان الوطني والأوروبي، وكذلك بالمبلغ الذي يتمكن الحزب من جمعه.

وتلقى الحزب الوطني الديمقراطي مبلغ 1,3 مليون يورو (1,5 مليون دولار) من خزينة الدولة في 2015. و1,4 مليون يورو في 2014.

إلا أن مجلس النواب الألماني صوت الخميس بـ502 صوت، مقابل 57 لإنهاء تمويل "الأحزاب المعادية للدستور".

وقال وزير العدل هيكو ماس إن تمويل الحزب الوطني الديمقراطي "هو استثمار مباشر في تحريض اليمين المتطرف". مؤكدا أن "أعداء الديمقراطية يجب أن لا يتلقوا مطلقا تمويلا من الدولة".

وجاء القرار بعد أن خسر مجلس الشيوخ الألماني قضية في المحكمة لحظر الحزب المتطرف في كانون الثاني/يناير، بحجة أن الحزب من الصغر بحيث أنه لا يمكن أن يشكل تهديدا حقيقيا على النظام الديمقراطي.

ومنذ العام 1945 لم يتم حظر سوى حزب الرايخ الاشتراكي، الذي كان خليفة للحزب النازي في عام 1952، والحزب الشيوعي لألمانيا الغربية في 1956.

ويدعو الحزب الوطني الديمقراطي الذي تأسس في 1964 خلفا لحزب الرايخ الألماني الفاشي الجديد، إلى "بقاء واستمرار وجود الشعب الألماني في المكان الذي كان يعيش فيه أجدادهم في وسط أوروبا" وشعاره "ألمانيا للألمان". ويضم الحزب ستة آلاف عضو، وكان في ذروته يحتل العديد من مقاعد برلمانات المقاطعات، ولديه الآن عضو واحد في البرلمان.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 22/06/2017