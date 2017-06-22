تركيا ترسل أول سفينة مساعدات غذائية إلى قطر

أرسلت تركيا أول سفينة مساعدات غذائية إلى قطر، بعد أن قطعت 7 دول علاقاتها مع الإمارة الخليجية الصغيرة والغنية بالغاز وفرضت السعودية والإمارات والبحرين حصارا عليها. ويسعى الرئيس التركي إلى لعب دور الوسيط لحل الأزمة الخليجية منتقدا العقوبات المفروضة على الدوحة.

انطلقت أول سفينة تركية تنقل حوالى 4000 طن من المواد الغذائية، الخميس إلى قطر التي تخضع لحصار تفرضه عليها بلدان الخليج المجاورة، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة.

وقد غادرت سفينة الشحن المحملة بالمواد الغذائية غير القابلة للتلف والفواكه والخضار، مرفأ في محافظة إزمير (غرب) في الصباح، على أن تستغرق الرحلة نحو عشرة أيام، كما أضافت الوكالة.

ونقلت 105 طائرات تركية حتى الآن مواد غذائية إلى قطر، منذ بداية الأزمة بين الدوحة وجيرانها، كما أعلن الأربعاء وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، موضحا أن الطريق البحرية هي التي ستعتمد من الآن فصاعدا.

وعلى رغم بطئه، يتيح النقل البحري نقل كمية أكبر من السلع وبتكلفة متدنية.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر وبلدان عربية أخرى، في الخامس من حزيران/يونيو علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، متهمة إياها بـ"دعم منظمات متطرفة" "تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة" والتقرب من إيران الشيعية، الخصم الإقليمي للمملكة العربية السعودية.

وتقيم أنقرة علاقات مميزة مع الدوحة، وخصوصا على الصعيد التجاري والتعاون العسكري. ووافق البرلمان التركي في 7 حزيران/يونيو على تطبيق اتفاق يعود إلى 2014 ويتيح إرسال قوات إلى قاعدة تركية في قطر.

وذكرت شبكة "إن.تي.في" الإخبارية التركية أن 25 جنديا مع خمس آليات مدرعة سيغادرون تركيا الخميس إلى هذه القاعدة التي ينتشر فيها حاليا حوالى 90 جنديا.

وبالإضافة إلى تقاربها مع قطر، تسعى أنقرة أيضا إلى تطوير علاقاتها مع بلدان الخليج الأخرى، بدءا بالسعودية.

ومنذ بداية الأزمة، يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاضطلاع بدور الوسيط، من خلال تكثيف اتصالاته بالقادة، منتقدا بقوة في الآن نفسه العقوبات المفروضة على قطر، والتي وصفها بأنها "غير انسانية".

وقد أجرى أردوغان مساء الاربعاء اتصالا هاتفيا جديدا بالعاهل السعودي الملك سلمان، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول، واتفق الزعيمان على أن يجتمعا على هامش الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين في ألمانيا الشهر المقبل.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 22/06/2017