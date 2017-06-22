دونالد ترامب يعتزم بناء "جدار شمسي" على حدود المكسيك

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام أنصاره بولاية أيوا فكرة بناء جدار مغطى بألواح شمسية على الحدود المكسيكية-الأمريكية، على أن تستخدم الطاقة المولدة لتسديد تكاليف البناء.

أمام تجمع لأنصاره بولاية أيوا الأمريكية، عرض الرئيس دونالد ترامب الأربعاء فكرة جديدة للجدار الذي يريد بناءه على حدود المكسيك تقضي بتغطيته بألواح شمسية واستخدام الطاقة المولدة لتسديد تكاليف البناء.

وقال أمام الحشد في سيدار رابيدز "أجل، سنبني جدارا" مضيفا "علينا وقف تدفق المخدرات".

وأوضح "سأقدم لكم فكرة لم يسمع بها أحد حتى الآن"، مضيفا "الحدود الجنوبية. فيها الكثير من الشمس، الكثير من الحرارة. نفكر في بناء جدار شمسي فيولد الطاقة ويدفع تكلفته".

وقال "وبهذه الطريقة يكون على المكسيك أن تدفع أموالا أقل بكثير. وهذا أمر جيد. أليس كذلك؟". وكان تعهد ترامب بجعل المكسيك تدفع تكلفة الجدار قد قوبل بمعارضة شديدة من الجارة الجنوبية.

وقال بحماسة "فكروا في الأمر، كلما ارتفع ازدادت قيمته".

وأضاف "تصور جيد أليس كذلك؟ إنها فكرتي!"

وقامت الإدارة الأمريكية قبل عدة أشهر باستدراج العروض لبناء الجدار الحدودي، قدم أحدها رجل أعمال يدعى توم غليسون

مشروعا يقوم على استخدام الألواح الشمسية.

ولم تحرز إدارة ترامب أي تقدم جدي بخصوص تعهد ترامب الرمزي في الحملة الانتخابية. وتحت ضغط من الديمقراطيين رفض الكونغرس الأمريكي حتى الآن الالتزام بتمويل المشروع، ولم يوافق إلا على تمويل أعمال الترميم للأجزاء الموجودة من السياج الحدودي.

وستكون معركة التمويل الحقيقية في تشرين الأول/أكتوبر عندما تبدأ مفاوضات موازنة 2018 بجدية.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 22/06/2017