كوريا الشمالية: دونالد ترامب "مضطرب عقليا" ويفكر في تسديد ضربة استباقية

انتقدت كوريا الشمالية السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذكرت الصحيفة الرسمية للبلاد أن ترامب يفكر في تسديد ضربة استباقية لكوريا الشمالية لتحويل الانتباه عن "أزمة سياسية داخلية" تشهدها الولايات المتحدة، ووصفته بـ"المضطرب عقليا". وتصاعد التوتر بين البلدين على خلفية وفاة الطالب الأمريكي أوتو وارمبير الذي أطلقت كوريا الشمالية سراحه الأسبوع الماضي.

وصفت كوريا الشمالية الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"المضطرب عقليا". وسط ازدياد التوتر بسبب وفاة الطالب الأمريكي أوتو وارمبير الذي أطلق سراحه الأسبوع الماضي، وأعيد إلى الولايات المتحدة وهو في حالة غيبوبة بعد سجنه في كوريا الشمالية.

وقالت صحيفة بيونغ يانغ الرسمية "رودونغ سينمون" أن الرئيس الأمريكي "في موقف صعب" في بلاده، ويقول إنه يفكر في تسديد ضربة استباقية لكوريا الشمالية لتحويل الانتباه عن أزمة سياسية داخلية.

وأضاف تعليق الصحيفة "على كوريا الجنوبية أن تدرك أن اتباع خطى ترامب المضطرب عقليا ... لن يؤدي إلا لكارثة".

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية منذ العام الماضي، إثر سلسلة من التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ التي قام بها النظام الكوري الشمالي. وزادت وفاة وارمبير من توتر العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وهاجم ترامب "النظام الوحشي" في بيونغ يانغ وقال إنه مصمم على "منع مآس كهذه من أن تصيب أشخاصا أبرياء على يد أنظمة لا تحترم حكم القانون أو الأخلاق الإنسانية الأساسية".

وكرر هذه اللهجة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، الذي قال في مقابلة قبيل زيارة البيت الأبيض الأسبوع المقبل أن كوريا الشمالية تتحمل مسؤولية وفاة الطالب.

وقال مون لبرنامج "ذيس مورنينغ" على شبكة "سي بي إس" التلفزيونية: "أعتقد أننا ندرك الآن أن كوريا الشمالية نظام غير عقلاني".

ومون الذي أدى اليمين الشهر الماضي رئيسا لكوريا الجنوبية بعد فوز كاسح في الانتخابات، يفضل الحوار مع الشمال على الموقف المتشدد الذي اتخذته الرئيسة المقالة بارك غيون-هي.

وزادت واشنطن من جانبها عرض قوتها في المنطقة، إذ أرسلت قاذفتي بي-1 حلقتا فوق شبه الجزيرة الكورية الثلاثاء في تدريبات مقررة مع اليابان وكوريا الجنوبية.

وكثيرا ما استخدم نظام كوريا الشمالية لهجة عنصرية لانتقاد زعماء بسبب مواقف لا تعجب القيادة الكورية الشمالية.

وشن النظام الكوري الشمالي هجمات لفظية لاذعة على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة في العديد من المناسبات، ووصفها "بالمجنونة" و"القبيحة".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 22/06/2017