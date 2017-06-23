إسبانيا: النيابة العامة توافق على استبدال عقوبة سجن نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي بغرامة مالية

أعلنت النيابة العامة في إسبانيا أنها لا تعارض استبدال عقوبة السجن 21 شهرا بحق نجم نادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي بغرامة مالية تضاف إلى تلك المفروضة عليه سابقا بسبب التهرب الضريبي. وأشارت المتحدثة باسم النيابة العامة إلى أن الأخيرة مستعدة لاستبدال كل يوم سجن بمبلغ 400 يورو.

قالت صحيفة لافانجوارديا الصادرة في برشلونة في عددها اليوم الجمعة إن سلطات الإدعاء لا تعارض استبدال عقوبة السجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ بحق نجم نادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب التهرب الضريبي، بغرامة مالية تضاف إلى تلك المفروضة عليه سابقا.

وأشارت المتحدثة باسم النيابة العامة إلى أن الأخيرة مستعدة لاستبدال كل يوم سجن بمبلغ 400 يورو، وهو خيار كان محامو اللاعب قد اقترحوه أيضا.

وقالت النيابة العامة في بيانها "نحن لا نعترض على استبدال السجن بغرامة بشرط أن يصل الحد الأقصى إلى 400 يورو لليونيل ميسي ووالده خورخي هوراسيو".

والقرار الآن في هذه المسألة بيد محكمة الاستئناف في كاتالونيا.

وكانت محكمة في كتالونيا قد أدانت ميسي ووالده خورخي بارتكاب ثلاث تهم تتعلق بالتهرب الضريبي في تموز/يوليو 2016 وذلك خلال الفترة بين 2007 و2009 عن ما مجموعه 4.1 مليون يورو من بيع الحقوق الخاصة بصورة اللاعب. كما فرضت عليهما عقوبة السجن وغرامة مالية بقيمة 2,1 مليوني يورو.

وعلقت عقوبة السجن كما هو الحال عادة في إسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلا عن نظافة السجل القضائي للرجلين.

وخففت المحكمة العليا في أيار/مايو العقوبة بالسجن التي فرضت على والد ميسي من 15 شهرا إلى 21 شهرا، وغرامته المالية من 1.3 مليون يورو الى 1,6 مليون يورو، معتبرة أن مبلغ الخمسة ملايين يورو الذي دفعه طوعا اللاعب ووالده العام 2013 لمصلحة الضرائب الإسبانية، شكل عاملا مخففا.

واعتبرت المحكمة إنه ثبت قيام ميسي (29 عاما) ووالده بإنشاء شركات وهمية في المملكة المتحدة وسويسرا وبيليز والأوروغواي دون إبلاغ السلطات الضريبية.

وكان ميسي وقع في الفترة بين 2007 و2009 عقودا مع شركات أديداس وبيبسي ودانون، ولكن ليس على الصعيد الشخصي، مستعملا بدلا عن ذلك شركات وهمية. وأكد النجم أنه كان يركز على كرة القدم ويجهل العقود الموقعة والطريقة التي تتم فيها إدارة ثروته.

ومثلما كان الأمر في المحكمة الإبتدائية، لم تقتنع المحكمة بهذه الحجة، معتبرة إنه "ليس من المنطقي أن يجهل الشخص الذي يكسب إيرادات مهمة أنه يتعين عليه دفع ضرائب على ذلك".

فرانس 24 / أ ف ب / رويترز

نشرت في : 23/06/2017