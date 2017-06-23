قطر: السعودية وحلفاؤها يسلمون الدوحة 13 مطلبا منها إغلاق قناة "الجزيرة" لإعادة العلاقات معها

أرسلت الدول المقاطعة لقطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الجمعة قائمة بـ 13 مطلبا على الدوحة تنفيذها كشرط لإعادة العلاقات معها. وأمهلتها عشرة أيام لتنفيذ تلك المطالب، ومن بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وإلا أصبحت لاغية.

ذكر مسؤول من دولة من أربع دول تقاطع قطر لدعمها المزعوم للإرهاب إن هذه الدول أرسلت للدوحة قائمة تشمل 13 مطلبا عن طريق الكويت التي تتوسط لحل الأزمة الخليجية الحالية.

وقال المسؤول إن القائمة التي أعدتها السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين تشمل إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران، بالإضافة إلى مطالب بإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر.

وأضاف المسؤول أنه يتعين على قطر أن تعلن قطع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية والأيدولوجية والطائفية ومنها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيما "الدولة الإسلامية" و"القاعدة" وجماعة "حزب الله" اللبنانية و"جبهة فتح الشام"، فرع "القاعدة" السابق في سوريا، وأن تسلم جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها.

مهلة عشرة أيام لتنفيذ المطالب

وتابع المسؤول دون الخوض في التفاصيل أن الدول الأربع أمهلت قطر لتنفيذ هذه المطالب عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا أصبحت لاغية.

وتتهم الدول المقاطعة لقطر بتمويلها الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي والتقرب من إيران. وتنفي قطر أي دعم لها للإرهاب.

من جهته، يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا متشددا تجاه الدوحة إذ اتهمها بأنها راع للإرهاب "على مستوى عال" لكنه عرض أيضا المساعدة على طرفي النزاع لحل خلافاتهما.

ولكن قطر تحظى بدعم من تركيا، والتي أرسلت إليها أول سفينة لها تحمل معونات غذائية وكذلك قوة صغيرة من الجنود ومركبات مدرعة أمس الخميس بينما تحدث الرئيس رجب طيب أردوغان هاتفيا مع القادة السعوديين بشأن تهدئة التوتر في المنطقة.

"لا نعتزم إعادة تقييم قاعدتنا العسكرية في قطر"

قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق اليوم الجمعة إن بلاده لا تعتزم إعادة تقييم قاعدتها العسكرية في قطر وإن أي مطلب بإغلاق القاعدة سيمثل تدخلا في العلاقات بين البلدين.

وقال الوزير خلال مقابلة مع تلفزيون (إن.تي.في) إنه لم ير أي طلب بإغلاق القاعدة. وأضاف "القاعدة العسكرية في قطر قاعدة تركية وهي قاعدة ستحافظ على الأمن في قطر والمنطقة".



فرانس 24/ رويترز



نشرت في : 23/06/2017