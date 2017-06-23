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الشرق الأوسط

الأزمة الخليجية: الصادرات التركية لقطر ترتفع إلى ثلاثة أمثال مستوياتها الطبيعية

© صورة مأخوذة عن شاشة فراانس24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/06/2017

ارتفعت الصادرات التركية إلى قطر لثلاثة أمثال مستوياتها الطبيعية لتصل إلى 32.5 مليون دولار منذ بداية الأزمة الخليجية في الخامس من يونيو/حزيران. وأرسلت تركيا أكثر من مئة طائرة محملة بالإمدادات إلى قطر.

 قال وزير الجمارك والتجارة التركي بولند توفنكجي مساء الخميس إن الصادرات التركية إلى قطر ارتفعت لثلاثة أمثال مستوياتها الطبيعية لتصل إلى 32.5 مليون دولار منذ بدأت أربع دول عربية مقاطعة قطر في الخامس من يونيو/حزيران.

وتوجه السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين اتهامات لقطر بتمويل الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة والتقارب مع إيران، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال مسؤول من إحدى الدول الأربع التي تقاطع قطر لرويترز إن هذه الدول أرسلت للدوحة قائمة تشمل 13 مطلبا منها إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية في قطر.

وتساند تركيا، التي طالما سعت للاضطلاع بدور الوسيط الإقليمي، قطر في الأزمة لكنها تتوخى الحذر أيضا من إثارة غضب حلفائها الآخرين ومن بينهم السعودية.

وقال توفنكجي للصحفيين في مأدبة إفطار مساء الخميس "منذ الخامس من يونيو بلغت (قيمة) الصادرات إلى قطر 32.5 مليون دولار، من بينها 12.5 مليون دولار للأغذية. هذا الرقم يعادل ثلاثة أمثال المستوى الطبيعي".

وأرسلت تركيا أكثر من مئة طائرة محملة بالإمدادات إلى قطر لكن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي قال إنه لا يمكن الاستمرار في نقل الإمدادات جوا.

وأرسلت تركيا أمس الخميس أول سفينة محملة بالأغذية إلى قطر وأوفدت مجموعة صغيرة من الجنود والمركبات المدرعة إلى هناك بينما تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع قادة السعودية بخصوص تهدئة التوتر في المنطقة.

وعجلت تركيا بسن تشريع في السابع من حزيران/يونيو للسماح بإرسال المزيد من القوات إلى قاعدة عسكرية في قطر يرابط بها جنود أتراك بموجب اتفاق جرى توقيعه في 2014.
 

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 23/06/2017

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