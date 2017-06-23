بروكسل ترد بفتور على خطة بريطانيا بشأن مواطني الاتحاد الأوروبي بعد بريكسيت

في ختام أعمال قمة بروكسل، أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن مقترحات بريطانيا عقب قرار الانفصال هي دون التطلعات. وأجمع كل من الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشارة الألمانية ميركل على ضرورة الحفاظ على وحدة أوروبا لأن قوتها تكمن في وحدتها رغم ثقل التحديات.

انعقدت قمة بروكسل في مناخ من الثقة المستعادة داخل الاتحاد الأوروبي في ضوء عودة النمو في كل الدول الأعضاء والهزائم الانتخابية التي منيت بها التيارات السياسية المناهضة لأوروبا

ورد قادة الاتحاد بفتور على مقترحات بريطانيا حماية حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين لديها عقب بريكسيت، بعدما قدمت رئيسة الوزراء تيريزا ماي ما وصفته بانه عرض "عادل".

توسك: اقتراح بريطانيا دون طموحاتنا

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك للصحافيين إن اقتراح بريطانيا الذي لم تعلن تفاصيله علنا حتى الآن "هو دون طموحاتنا" و"يهدد بمفاقمة الوضع" بالنسبة إلى الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة.

وأضاف توسك "أنه فقط انطباع أول" لكن "من المؤكد" أن العرض البريطاني "يهدف إلى تقليص حقوق" المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة، لافتا إلى أن "دورنا خلال المفاوضات يمكن في تقليص هذا الخطر".

واعتبر رئيس المفوضية جان كلود يونكر "أنها خطوة أولى لكنها غير كافية".

ورأى رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال الذي كان من أبرز المنتقدين ان الخطة البريطانية "ملتبسة"

ميركل وماكرون عازمان على مواجهة التحديات

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها "بداية جيدة ولكنها ليست اختراقا". وأضافت "بدا لنا واضحا بالأمس أنه لا يزال ثمة طريق طويل أمامنا". وأكدت في لقاء جمعها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعتبر أن قوة أوروبا تكمن في قوتها، على ضرورو مواصلة العمل المشترك لتجاوز التحديات التي تواجد الاتحاد.

ترقب وحذر

ونبهت رئيسة الوزراء البولندية بياتا سيدلو التي يعمل عدد كبير من مواطني بلادها في المملكة المتحدة إلى أن "الشيطان يمكن في التفاصيل".

وسبق أن حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن قمة بروكسل لن تكون "منتدى" لمفاوضات بريكست ما دام ثمة قناة رسمية تتمثل في وفدين يترأسهما ميشال بارنييه من الجانب الأوروبي وديفيد ديفيس من الجانب البريطاني.

وأقرت ماي بان "هناك تباينات مع الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية"، لكنها أحالت الأمر بدورها على المفاوضين.

وأورد مصدر أوروبي لم يشأ كشف هويته أن بعض القادة اعتبروا خلال القمة أن الاقتراح البريطاني بعدم إلزام أحد المغادرة هو "الحد الأدنى المطلوب".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 23/06/2017