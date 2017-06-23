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رياضة

كرة القدم: نجم المنتخب المصري محمد صلاح ينضم لصفوف نادي ليفربول

© أ ف ب / أرشيف | محمد صلاح بقميص ناديه الأسبق تشلسي، في 2014.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/06/2017

أكمل نادي ليفربول مساء الخميس إجراءات التعاقد مع نجم المنتخب المصري محمد صلاح من روما. وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن ليفربول دفع 39 مليون يورو لضم صلاح.

حسم نادي ليفربول الإنكليزي الخميس صفقة تعاقده مع اللاعب المصري في صفوف نادي روما الإيطالي محمد صلاح في صفقة قدرت بـ39 مليون يورو.

ووافق صلاح البالغ 25 عاما على توقيع عقد يربطه بفريق المدرب الألماني يورغن كلوب لخمسة أعوام.

وسيكون ليفربول التجربة الثانية لصلاح في الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ دافع سابقا عن ألوان نادي تشلسي، البطل الحالي الذي تعاقد معه عام 2014 من بازل السويسري.

وخاض صلاح 52 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل فيها 29 هدفا.

وقد علق اللاعب المصري على انتقاله الى الفريق الإنكليزي العريق قائلا "أنا متحمس جدا لوجودي هنا. أنا سعيد جدا. سأعطي 100%، سأعطي كل ما لدي. أريد حقا أن أفوز بشيء من أجل النادي".

وواصل "نملك فريقا رائعا ولاعبين جيدين جدا. كنت أشاهد المباريات العام الماضي والجميع كان يعطي كل شيء من أجل الفوز بشيء ما. كان بإمكان الجميع رؤية المدرب يعطي كل شيء...".

وكان صلاح من الأهداف التي وضعها لنفسه ليفربول منذ فترة طويلة وحاول التعاقد معه قبل ثلاثة أعوام لكن تشلسي تفوق عليه وحصل على خدماته.

وأكد المدرب كلوب أنه من المعجبين بطريقة لعب صلاح منذ أن كان مع بازل، ورأى أن الخبرة التي كسبها المصري في إيطاليا ستلعب دورا هاما عندما يعود ليفربول للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، مضيفا "إنه يعرف الدوري الإنكليزي الممتاز، ومتمرس في دوري أبطال أوروبا وهو أحد أهم اللاعبين بالنسبة لمنتخب بلاده".

وتابع كلوب في حديث لموقع النادي "سجله في إيطاليا كان مذهلا وهو يملك مؤهلات ستعزز فريقنا. تابعته منذ بروزه في بازل وهو نضج ليصبح لاعبا جيدا حقا. سرعته مذهلة، سيمنحنا المزيد من الخطورة الهجومية ونحن أصلا أقوياء في هذه الناحية".

وسبق لكلوب أن حصل أيضا على خدمات دومينيك سولانك الفائز مع المنتخب الإنكليزي ببطولة العالم دون 20 عاما، وذلك بعد انتهاء عقده مع تشلسي.
 

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 23/06/2017

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