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أوروبا

رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي: احتمال مقتل البغدادي يكاد يكون 100%

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/06/2017

قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي إن احتمال مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" يكاد يكون مؤكدا بنسبة 100 بالمئة. وقالت وزارة الدفاع قبل أسبوع إنها تعتقد أن البغدادي ربما قتل بغارة جوية روسية.

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي فيكتور أوزيروف قوله إن احتمال مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" يكاد يكون مؤكدا بنسبة 100 بالمئة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية قبل أسبوع إنها تعتقد أن البغدادي ربما قتل عندما أصابت غارة جوية لها تجمعا لقياديين كبار في تنظيم "الدولة الإسلامية" على مشارف مدينة الرقة السورية.

لكن جماعات مسلحة تقاتل في المنطقة ومسؤولين أمريكيين يقولون إنهم لا يملكون أدلة على مقتل البغدادي وشكك كثير من المسؤولين الإقليميين في المعلومات التي قدمتها موسكو.

ونقل عن أوزيروف قوله إن وزارة الدفاع ما كانت ستعلن هذه المعلومات عن مقتل البغدادي لو كانت تعتقد أنه سيُكتشف عدم صحتها لاحقا.

وأضاف "أعتقد أن هذه المعلومات تقترب من نسبة 100 في المئة" وأضاف "كون أن الدولة الإسلامية لم تعرض بعد صورا له في أي مكان يعزز ثقتنا في أن البغدادي قتل".

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 23/06/2017

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