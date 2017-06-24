إدانات عربية وإسلامية لـ"لمخطط الإرهابي" في الحرم المكي

أدانت عدة دول وهيئات عربية وإسلامية "المحاولة الإرهابية الفاشلة" التي أعلن الأمن السعودي أنها كانت تستهدف الحرم المكي في أواخر أيام شهر رمضان، وأنه تمكن من إحباطها.

أدان الجامع الأزهر بالقاهرة في بيان ليل الجمعة السبت "المحاولة الإرهابية الفاشلة" التي أعلنت السعودية أنها استهدفت الحرم المكي وتمكنت من إحباطها.

وأكد الأزهر في بيانه "رفضه القاطع لهذا العمل الإجرامي الخبيث"، مشددا على أن مرتكبيه "لا يريدون خيرا بالإسلام أو الأمة الإسلامية".

من ناحيته أدان الأردن السبت "المخطط الإرهابي" الذي كان يستهدف الحرم المكي في السعودية مؤكدا وقوفه إلى جانب المملكة ضد الإرهاب.

وعبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في بيان عن "إدانة الحكومة الأردنية واستنكارها الشديدين للمخطط الإرهابي الذي كان يعتزم استهداف الحرم المكي الشريف في أواخر شهر رمضان الفضيل (...) ومن يقفون وراءه تخطيطا ودعما وتنفيذا".

وأكد أن "الحكومة الأردنية تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهتها للإرهاب وتحيي جهودها في التصدي للإرهابيين الذين حاولوا تدنيس أطهر بقاع الأرض بمحاولتهم استهداف حشود المعتمرين في الحرم المكي الشريف".

وجدد المومني "دعوة الأردن إلى تكاتف الجهود لمكافحة الإرهاب والإرهابيين وفكرهم الظلامي وأفعالهم الإجرامية".

كذلك أصدرت قطر، التي تمر حاليا بأزمة دبلوماسية مع جيرانها الخليجيين وعلى رأسهم السعودية، بيانا أكدت فيه تضامنها "مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على المقدسات الإسلامية".

كما أعربت إيران، الخصم اللدود للسعودية، عن إدانتها للعملية "الإرهابية"، مؤكدة أنها على استعداد للمساعدة والتعاون في محاربة "تجار الموت".

وأعلن بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن هذه العملية "تؤكد مرة أخرى أن الإرهاب المتفلت الذي يستهدف العالم أجمع والمنطقة وخصوصا المسلمين، لا يعرف لا ديانة ولا جغرافيا، ولا عرقا أو جنسية، وهو قادر على أن يضرب أقدس مكان للمسلمين في العالم".

وأضاف أن إيران "أدانت على الدوام الإرهاب بكل أشكاله" و"قالت على الدوام إنها مستعدة للمساعدة والتعاون مع البلدان الأخرى للتصدي لهؤلاء المجرمين، تجار الموت وزارعي الكراهية الجهال".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أن قوات الأمن السعودية أحبطت الجمعة عملية "إرهابية" كانت تستهدف الحرم المكي نتج عنها إصابة 11 شخصا بينهم خمسة شرطيين بجروح في انهيار منزل من ثلاث طبقات في منطقة الحرم كان يتحصن فيه إرهابي قبل أن يفجر نفسه.

وسقط الجرحى في انهيار منزل من ثلاث طبقات في منطقة الحرم كان يتحصن فيه إرهابي قبل أن يفجر نفسه، حسبما أوضح متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/06/2017