الصين: 100 شخص يحتمل أنهم دفنوا في انهيار أرضي دمر قريتهم

أدى انهيار أرضي في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين إلى دمار قرية جبلية صغيرة، ويمكن أن يكون نحو مئة من سكانها قد دفنوا أحياء. كما أدى الانهيار إلى انسداد مجرى نهر قريب.

أعلنت السلطات الصينية أن نحو مئة شخص يحتمل أن يكونوا قد طمروا جراء انزلاق للتربة حصل صباح السبت في قرية بمقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين.

ولم تذكر وكالة الأنباء الرسمية الصينية "شينخوا" التي نقلت الخبر عن السلطات تقديرا لعدد القتلى أو الجرحى ولكنها قالت إن الانهيار الأرضي غطى 40 منزلا في قرية شينمو في مقاطعة ماوتشيان وهي منطقة جبلية نائية بشمال سيتشوان بالقرب من منطقة التبت.

وقالت شينخوا إن الانهيار الأرضي أدى إلى سد جزء طوله كيلومتران من نهر قريب.

وأشارت السلطات في بيانها إلى أنها أطلقت خطة طوارئ، في وقت تسعى إلى تقدير حجم الكارثة.

وبث التلفزيون الوطني "سي سي تي في" صورا مباشرة لشرطيين وسكان يقفون على صخور رمادية ضخمة في وقت حاولت الجرافات إزالة الحطام من حولهم.

وقالت شينخوا إن 400 شخص يشاركون في عملية الإنقاذ وإن ست سيارات إسعاف موجودة بالمكان كما أن عددا آخر في طريقه إلى هناك.

وأضافت أن الشرطة أغلقت الطرق في المقاطعة أمام كل حركة المرور باستثناء أجهزة الطوارئ.

وهناك شبكة واسعة من السدود في المنطقة تشمل محطتين لتوليد الطاقة الكهرومائية في بلدة ديشي القريبة من القرية التي دفنت.

وقال شين تييبو من الشرطة إن الأمطار التي هطلت في الأيام الأخيرة هي السبب في انهيار جزء من الجبل.

وهذه المنطقة عرضة للزلازل ومن بينها زلزال وقع في 1933 وأدى إلى غمر بحيرة قريبة بلدة ديشي بالإضافة إلى زلزال بلغت قوته ثماني درجات في مقاطعة وينتشوان في وسط سيتشوان في 2008 مما أدى إلى مقتل نحو 70 ألف شخص.

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر 2016، أدى انزلاق تربة قرب مدينة شنزن (جنوب) إلى مقتل 73 شخصا على الأقل.

فرانس24/ وكالات

نشرت في : 24/06/2017