العراق: قتلى في هجوم انتحاري على منطقة تجارية في مدينة الموصل

أدى هجوم انتحاري في حي المثنى بمدينة الموصل إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. ووقع الهجوم على منطقة تجارية أثناء توافد الكثير من السكان عليها للتسوق قبل عيد الفطر.

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم شرطي ليل الجمعة بعدما هاجم انتحاريون منطقة تجارية في شرق الموصل الذي استعادته القوات العراقية من تنظيم "الدولة الإسلامية" قبل أشهر، بحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية السبت.

ووقع الهجوم في حي المثنى حين كان السكان يتسوقون قبل عيد الفطر. وقال ضابط كبير في الشرطة إن "الانتحاري الأول فجر نفسه حين أوقفه شرطي قتل على الفور". وأوضح الضابط ومسعف في مستشفى الخنساء أن انتحاريا ثانيا تمكن من دخول ممر للتسوق وفجر نفسه بين المدنيين، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة تسعة آخرين. وأضافت المصادر أن انتحاريا ثالثا قتل على يد الشرطة قبل أن يتمكن من تفجير حزامه الناسف.

وهذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة هجمات دامية منذ استعادة القوات العراقية الجزء الشرقي من الموصل في كانون الثاني/يناير، في إطار هجوم كبير لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من ثاني أكبر مدن البلاد.

وحذر السكان في المناطق التي سيطرت عليها القوات الأمنية من أن الخلايا النائمة لتنظيم "الدولة الإسلامية" تشكل تهديدا، وأن عمليات التدقيق السطحية، سمحت للعديد من مؤيدي التنظيم المتطرف بالعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية من دون مواجهة القضاء.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 24/06/2017