مجموعة خيرية مختصة في بناء المراحيض تطلق اسم ترامب على قرية هندية

في مبادرة لجمع الأموال لتوسعة شبكات الصرف الصحي الهندية، قامت مجموعة "سولابه إنترناشيونال" المتخصصة في إنشاء المراحيض، بإطلاق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرية مارورا في ولاية هاريانا شمال الهند.

غيرت مجموعة خيرية متخصصة في إنشاء المراحيض اسم قرية هندية لتطلق عليها اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار حملة دعائية لجمع المال والدعم لتحسين الصرف الصحي.

ووضعت مجموعة "سولابه إنترناشيونال" التي تقول إنها بنت 1.5 مليون مرحاض في شتى أنحاء الهند لافتات "قرية ترامب" في أرجاء البلدة الواقعة في ولاية هاريانا بشمال الهند وتحمل كل منها صورة للرئيس مبتسما .

وقالت المجموعة إنه لا البيت الأبيض ولا الإمبراطورية التجارية لعائلة ترامب أعطى إذنا لتغيير اسم القرية التي مازالت تعرف محليا بشكل أكبر باسم مارورا.

وقال بيندشوار باثاك مؤسس المجموعة إنه يأمل بأن تحصل هذه اللفتة على دعاية كافية وحسن نوايا لزيادة الوعي على الأقل بمشكلة اجتماعية كبيرة.

وأضاف "مثل هذه الخطوة قد تحفز الأثرياء والشركات ومانحين آخرين على التقدم والتبرع بالمال".

وتابع "فور بناء البنية الأساسية هنا ستزداد شعبية هذه القرية وستصبح عاملا محفزا".

وهذا التغيير رمزي تماما حيث أن اسم القرية سيظل كما هو على الخرائط والعلامات.

ولكن سكان القرية قالوا إنهم مستعدون لقبول الاسم الجديد وأي أشياء طيبة يجلبها معه هذا الاسم.

وقال أحد السكان واسمه محمد جوهر الدين إن "كل مشكلاتنا مثل الكهرباء والماء سيعالجها تغيير اسم القرية".

وقال وجيه القرية شوكت علي إنه ممتن لعمل المجموعة الخيرية. وأضاف "يجري بناء مرحاض ويجري بناء طريق وسيتم بناء مجلس للمدينة في القرية أيضا".

وتم تنظيم هذا الحدث في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للتوجه هذا الأسبوع لعقد أول اجتماع مع ترامب في واشنطن.

ولا يتوافر صرف صحي إلا لأقل من ثلث سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

وتقدر الأمم المتحدة أن نصف السكان يقضون حاجتهم في العراء مما يعرض الناس لخطر الإصابة بالكوليرا والإسهال والزحار أو الدوسنتاريا والالتهاب الكبدي أو التيفود.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 24/06/2017