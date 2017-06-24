انتخاب ريشار فيران زعيما لتكتل نواب حركة "الجمهورية إلى الأمام " في البرلمان

تم السبت انتخاب وزير تماسك الأراضي السابق في فرنسا ريشار فيران زعيما لنواب حركة "الجمهورية إلى الأمام" في البرلمان. وصوت 306 من النواب لصالح فيران بينما امتنع اثنان عن التصويت. ويعتبر فيران قائد الحملة التي أوصلت إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة وأحد أبرز المقربين منه.

انتخب السبت الوزير الفرنسي السابق ريشار فيران زعيما لنواب حركة "الجمهورية إلى الأمام" الذي ينتمي إليها الرئيس إيمانويل ماكرون في البرلمان.

وواجه فيران اتهامات بمعاملات مالية غير لائقة خلال معظم الفترة القصيرة التي قضاها في الحكومة الفرنسية.

وقال فيران في بيان "أشكر النواب على ثقتهم... أمامنا التزام قوي لتحقيق النجاح. الشعب الفرنسي لا يريد بعد الآن النوايا وإنما النتائج".

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وصوت 306 نواب لصالح فيران في حين امتنع اثنان عن التصويت. وحصلت حركة "الجمهورية إلى الأمام" على أغلبية برلمانية كاسحة في الانتخابات التي جرت في 18 يونيو / حزيران وجاءت الانتخابات بعشرات الأسماء التي لم تدخل البرلمان من قبل وهو أمر غير مسبوق في فرنسا وجزء أساسي من تعهدات ماكرون بتطهير السياسة في البلاد.

ريشار فيران ذو خبرة وتجربة

وسينقل فيران (54 عاما)، وهو اشتراكي أصبح أحد أوائل داعمي ماكرون، خبرته ونفوذه للوافدين الجدد الذين تجمعوا لحضور ندوة تدريبية تستمر يومين في الجمعية الوطنية.

وقال نائب من حركة "الجمهورية إلى الأمام" "ريشار فيران هو الوحيد القادر على القيام بالمهمة".

واستقال فيران، الذي قاد الحملة التي نجحت في الوصول بماكرون إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية في السابع من مايو/ أيار، من الحكومة في تعديل وزاري الأسبوع الماضي. وكان عُين وزيرا لتماسك الأراضي في مايو/أيار. ونفى فيران ضلوعه في أي مخالفات بعد أن فتح النائب العام تحقيقا.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 24/06/2017