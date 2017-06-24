الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

فرنسا: ما هي تحديات الحكومة الجديدة؟

للمزيد

حدث اليوم

قمة الاتحاد الأوروبي: ماكرون يعزز المحور الفرنسي - الألماني

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

عام بعد استفتاء بريكسيت.. انطلاق المفاوضات الرسمية بين بريطانيا والأوروبيين حول شروط الانفصال

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

عام بعد استفتاء بريكسيت.. ما التداعيات الأولى على الاقتصاد البريطاني وعلى أسواق المال؟

للمزيد

ضيف اليوم

بلجيكا.. قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي لبحث عدة ملفات

للمزيد

ضيف اليوم

ماكرون: رحيل الأسد عن السلطة لم يعد أولوية بالنسبة لفرنسا

للمزيد

هي الحدث

موناكو.. عائشة الشنا تتوج بجائزة امرأة العام

للمزيد

ريبورتاج

المصريون في ماليزيا.. المنفى أو السجن في بلادهم!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل تُغيّر بريطانيا موقفها من البريكسيت؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

السلطات البريطانية تخلي خمسة أبراج سكنية في لندن خشية الحرائق

© أ ف ب | سكان الأبراج الخمسة يخلون مساكنهم في 23 حزيران/يونيو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/06/2017

بدأت السلطات البريطانية بعمليات إخلاء خمسة أبراج سكنية خشية اندلاع حرائق فيها شبيهة بالحريق الذي أتى على برج غرينفيل وأودى بحياة 79 شخصا. والأبراج الخمسة التي يتم إخلاؤها تم تنفيذ كسائها الخارجي من قبل نفس المتعهد الذي نفذ كساء برج غرينفيل.

أخلت السلطات البريطانية خمسة أبراج سكنية الجمعة في لندن، بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة من الحرائق، بعد الحريق الهائل الذي أتى على برج غرينفيل وأودى بحياة عشرات الاشخاص.

واعتبرت الأبراج الخمسة في منطقة سويس كوتيدج في شمال لندن والتي تضم 800 وحدة سكنية غير آمنة، بعد إجراء فحص السلامة عليها بطريقة عاجلة، وذلك نتيجة وجود كساء خارجي نفذه المتعهد نفسه الذي قام بتنفيذ كساء برج غرينفيل.

وطلب من السكان بعد هذا القرار الطارئ التجمع في المكتبة المحلية قبل أن يتم توزيعهم لاحقا على فنادق المدينة.

وستتطلب أعمال إزالة الكساء الخارجي للأبراج الخمسة ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع.

وقالت المسؤولة في البلدية جورجيا غولد إن عملية الإخلاء "ستتم فورا"، مضيفة "لا يمكننا أن نكون متأكدين من أن الناس بأمان".

وتابعت "كل ما يهمنا هو تأمين مساكن آمنة للناس بينما نقوم بالأعمال الطارئة".

وأردفت غولد أن "حريق غرينفيل غير كل شيء، ولا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالمخاطرة".

ومع حلول الليل، غادر العديد من سكان برج تابلو منازلهم مصطحبين حقائبهم.

وقال كايسي أوبونغ رئيس جمعية المستأجرين لوكالة فرانس برس "تلقينا أمرا بإخلاء المبنى، سأبلغ السكان".

وقالت ميشيل أوركوهارت إحدى سكان برج براي الذي تم أيضا إخلاؤه "هذا مخيف قليلا".

وأضافت "أنا غاضبة. عقدنا اجتماعا في الأمس مع البلدية التي حاولت طمأنتنا. نحن نعيش منذ عشر سنوات في هذا المبنى".

وقالت ميلاني ثام "كنت عند شريكي عندما تلقيت رسالة عبر هاتفي، واضطررت إلى العودة بسرعة. لقد طلبوا منا المغادرة قبل منتصف الليل".

وبلغت حصيلة قتلى حريق برج غرينفيل في 14 حزيران/يونيو 79 شخصا.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/06/2017

  • بريطانيا

    شهادات ناجين من حريق لندن: رأيت "أهالي يلقون بأولادهم من النوافذ" و"سمعت صراخا من كل جانب"

    للمزيد

  • بريطانيا

    بريطانيا: سقوط قتلى في حريق هائل يلتهم برجا سكنيا من 27 طابقا غربي لندن

    للمزيد

  • بريطانيا

    بريطانيا: ارتفاع عدد قتلى حريق البرج السكني في لندن إلى ثلاثين شخصا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي