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الشرق الأوسط

غارة جوية إسرائيلية على سوريا ردا على سقوط قذائف في الجولان المحتل

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/06/2017

أعلن متحدث عسكري إسرائيلي أن بلاده شنت غارة جوية السبت على منطقة في سوريا ردا على إطلاق عشر قذائف على قسم من هضبة الجولان المحتلة. وأوضح أن هذه القذائف لم تكن تستهدف هضبة الجولان وأنها ناتجة من معارك داخلية في سوريا.

 أفاد متحدث عسكري إسرائيلي أن مقاتلة شنت غارة السبت على منطقة في سوريا أطلقت منها في وقت سابق عشر قذائف على الشطر الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان.

وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أيضا دبابتين "للنظام السوري" في القسم الشمالي من الجولان موضحا أن القذائف التي أطلقت من سوريا لم تخلف ضحايا.

وقال "بسبب الانتهاك المرفوض للسيادة الإسرائيلية تم توجيه احتجاج رسمي إلى قوة الأمم المتحدة" المكلفة بمراقبة المنطقة منذ 1974. وتابع أن إطلاق القذائف نتج من "معارك داخلية في سوريا" ما يعني أنها لم تكن تستهدف هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وسبق أن شهدت هذه المنطقة سقوط قذائف أو صواريخ مصدرها سوريا على خلفية مواجهات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 حوالى 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية وضمتها في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي. وتسيطر سوريا على حوالى 510 كلم مربعة من الجولان. 

فرانس24/ أ ف ب

 

نشرت في : 24/06/2017

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