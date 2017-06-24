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الشرق الأوسط

قطر: لائحة مطالب دول الحصار غير منطقية وتتعدى على سيادة الدوحة

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/06/2017

اعتبرت قطر السبت أن لائحة المطالب الصادرة عن الإمارات والسعودية والبحرين ومصر غير منطقية والهدف منها ليس محاربة الإرهاب بل "الحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية".

  أكدت قطر السبت أن لائحة المطالب الصادرة عن دول الحصار وعلى رأسها السعودية لإنهاء الأزمة المتفاقمة في الخليج، غير منطقية وتتعدى على سيادتها.

وقطعت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة أراضيها.

ولاحقا أصدرت هذه الدول ومصر لائحة مطالب من 13 نقطة وأعطت الدوحة مهلة 10 أيام لتنفيذها من أجل رفع الإجراءات التي اتخذتها بحقها. ومن بين تلك المطالب إغلاق قناة "الجزيرة". غير أن قطر اعتبرت هذه المطالب غير واقعية.

وفي بيان صادر السبت، أكد مدير مكتب الاتصال الحكومي بقطر الشيخ سيف بن أحمد أن مطالب دول الحصار "ليست لمحاربة الإرهاب بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية".

للمزيد - الأزمة الخليجية: مطالب السعودية وحلفائها لقطر "شروط غير واقعية" وليست "طلبات تفاوضية" 

وأضاف أن هذه المطالب لا تتسق مع المعايير التي وضتعها كل من الخارجية الأمريكية والبريطانية بأن تكون "منطقية وقابلة للتنفيذ" و"واقعية ومتوازنة".

وتعكف قطر بحسب بيان لوزارة خارجيتها السبت على دراسة لائحة المطالب والتي تشمل 13 مطلبا لم يتم الإعلان عنها رسميا ولكن تم تسريبها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

مداخلة الكاتب علي الهيل ردا على لائحة المطالب

والخميس سلمت الكويت التي تتوسط في الأزمة، الوثيقة إلى قطر، بعد أكثر من أسبوعين على قطع العلاقات وفرض الحصار عليها.

وتشمل المطالب إغلاق قناة "الجزيرة"  التي لطالما شكلت موضع خلاف بين الدوحة وجيرانها الذين يتهمونها بالعمل لزرع الخلافات في المنطقة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 24/06/2017

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