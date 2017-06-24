قطر: لائحة مطالب دول الحصار غير منطقية وتتعدى على سيادة الدوحة

اعتبرت قطر السبت أن لائحة المطالب الصادرة عن الإمارات والسعودية والبحرين ومصر غير منطقية والهدف منها ليس محاربة الإرهاب بل "الحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية".
أكدت قطر السبت أن لائحة المطالب الصادرة عن دول الحصار وعلى رأسها السعودية لإنهاء الأزمة المتفاقمة في الخليج، غير منطقية وتتعدى على سيادتها.
وقطعت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة أراضيها.
ولاحقا أصدرت هذه الدول ومصر لائحة مطالب من 13 نقطة وأعطت الدوحة مهلة 10 أيام لتنفيذها من أجل رفع الإجراءات التي اتخذتها بحقها. ومن بين تلك المطالب إغلاق قناة "الجزيرة". غير أن قطر اعتبرت هذه المطالب غير واقعية.
وفي بيان صادر السبت، أكد مدير مكتب الاتصال الحكومي بقطر الشيخ سيف بن أحمد أن مطالب دول الحصار "ليست لمحاربة الإرهاب بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية".
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