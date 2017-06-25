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الشرق الأوسط

روحاني: طهران تريد توثيق العلاقات مع قطر وترفض الحصار المفروض عليها

© فرانس24

آخر تحديث : 25/06/2017

أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني اتصالا هاتفيا بأمير قطر بمناسبة عيد الفطر. وشدد روحاني على أن "سياسة طهران تقضي بتطوير متزايد للعلاقات مع الدوحة". ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حدة الأزمة الخليجية بعدما أمهلت دول الحصار قطر عشرة أيام للرد على لائحة المطالب التي قدمتها لقطر.

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد أن بلاده تريد توثيق العلاقات مع قطر رافضا "الحصار" الذي فرضته عليها السعودية وحلفاؤها، وذلك أثناء اتصال هاتفي مع أمير قطر بحسب موقع الرئاسة الإيرانية.

وقال روحاني في اتصال مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة عيد الفطر إن "سياسة طهران تقضي بتطوير متزايد للعلاقات مع الدوحة".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "طهران تقف إلى جانب شعب وحكومة قطر. ونرى أن (...) الضغوط والتهديدات والعقوبات ليست الطريقة المناسبة لحل المشاكل" بين دول المنطقة.

كما أشار إلى أن "دعم اقتصاد قطر وتطوير العلاقات، خصوصا في القطاع الخاص في البلدين، قد يكونان هدفين مشتركين" لافتا إلى أن "المجالات الجوية والبحرية والبرية الإيرانية ستبقى على الدوام مفتوحة أمام قطر، البلد الشقيق والجار".

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وكذلك مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو واتهمتها بدعم "منظمات إرهابية"، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة أراضيها.

ولاحقا أصدرت هذه الدول لائحة مطالب من 13 نقطة وأمهلت الدوحة عشرة أيام لتنفيذها من أجل رفع الإجراءات التي اتخذتها بحقها. وقام وسيط كويتي بتسليم قطر تلك المطالب، التي اعتبرتها الدوحة غير واقعية نافية الاتهامات كافة.

وأعلنت إيران إرسال شحنات يومية مقدارها 1100 طن من الخضر والفاكهة إلى قطر منذ فرض الحصار عليها.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 25/06/2017

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