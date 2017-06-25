الفلبين: الجيش يعلن هدنة في مراوي للسماح للسكان بالاحتفال بعيد الفطر

قال رئيس أركان الجيش الفلبيني الجنرال إدواردو آنو إن قواته ستلتزم بـ"هدنة إنسانية" في مراوي خلال اليوم الأول من عيد الفطر، ليتمكن السكان من الاحتفال. وكان مئات الجهاديين من تنظيم "الدولة الإسلامية" قد اجتاحوا مراوي في أيار/مايو وهم يرفعون الرايات السوداء ويدعمهم عدد من المقاتلين الأجانب، ويخوض الجيش الفلبيني معارك لاستعادة السيطرة على المدينة.

أعلن الجيش الفلبيني وقفا لإطلاق النار لثماني ساعات الأحد في هجومه على إسلاميين متطرفين يحتلون مدينة مراوي بجنوب الأرخبيل، ليتمكن السكان من الاحتفال بعيد الفطر.

وقال رئيس أركان الجيش الفلبيني الجنرال إدواردو آنو إن قواته ستلتزم بـ"هدنة إنسانية" في مراوي أكبر مدينة مسلمة في البلد ذي الغالبية الكاثوليكية، خلال اليوم الأول من عيد الفطر.

وصرح آنو في بيان "نعلن تعليق العمليات الجارية حاليا في المدينة نهار اليوم (الأحد) لتأكيد احترامنا للإسلام". وأضاف "أنها شهادة بأن القوات المسلحة الفلبينية مصممة على منح إخوتنا المسلمين وخصوصا في مدينة مراوي، فرصة الاحتفال بهذا العيد".

وكان مئات الجهاديين من تنظيم "الدولة الإسلامية" قد اجتاحوا مراوي في 23 أيار/مايو وهم يرفعون الرايات السوداء ويدعمهم عدد من المقاتلين الأجانب. وقد سيطروا على أجزاء من المدينة يسعى الجيش إلى استعادتها في معارك ما زالت مستمرة.

وخلت مراوي تقريبا من كل سكانها البالغ عددهم حوالى مئتي ألف نسمة، باستثناء بعض المدنيين الذين تقول السلطات إن الجهاديين يستخدمونهم دروعا بشرية.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 25/06/2017