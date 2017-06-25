أردوغان يعتبر طلب إغلاق القاعدة التركية في قطر "عدم احترام" لبلاده

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفض الدوحة للائحة المطالب الصادرة عن السعودية وحلفائها في الأزمة المتصاعدة، معتبرا أنها "مخالفة للقانون الدولي". مضيفا أن طلب إغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر تمثل عدم احترام لتركيا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إنه يؤيد رد قطر على قائمة مطالب طرحتها الدول العربية التي أعلنت مقاطعتها للدوحة، وأضاف أن دعوات لإغلاق قاعدة عسكرية تركية هناك تمثل عدم احترام لتركيا. وكانت قطر قد وصفت ضغوط جيرانها الأكبر بأنها "حصار غير قانوني" استهدف تقويض سيادتها، وقالت إن الإنذار الذي وجهته السعودية ودولة الإمارات ومصر والبحرين غير مقبول.

وقال أردوغان إن تركيا تقدر وتوافق على رد قطر على المطالب الثلاثة عشر التي من بينها إغلاق قناة الجزيرة والحد من العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة تركية في قطر. ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن أردوغان قوله "نرحب (بموقف قطر) لأننا نعتبر أن اللائحة المتضمنة 13 بندا مخالفة للقانون الدولي".

وأضاف أردوغان أن تركيا عرضت أيضا إقامة قاعدة عسكرية في السعودية ولكن الرياض لم ترد. وقال "حتى على الرغم من أنهم لم يعودوا لنا بعد بشأن ذلك فإن طلبهم أن تسحب تركيا قواتها (من قطر) عدم احترام لتركيا".

فرانس24/ وكالات

نشرت في : 25/06/2017