سوريا: الأسد يؤدي صلاة العيد في حماه في أول ظهور علني منذ عام

أدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الفطر الأحد في مدينة حماة (وسط) التي يسيطر عليها جيش النظام السوري، حسبما نقل التلفزيون الرسمي. وبث التلفزيون الرسمي لقطات للأسد وهو يصلي في مسجد كبير في حماة خلف الإمام مع مجموعة من علماء الدين بجانب حشد كبير من المصلين.

أدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الفطر في مدينة حماة اليوم الأحد في رحلة نادرة خارج دمشق، وفي أول زيارة معلنة على ما يبدو لتلك المدينة منذ بدء الحرب في بلاده.

وبدا أن تلك الزيارة هي أبعد مسافة يقطعها داخل سوريا منذ بدء القتال في عام 2011 في إشارة إلى تزايد ثقته في السيطرة على الأوضاع في البلاد بعد أن حقق الجيش انتصارات بمساعدة ضربات جوية روسية.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي في بث مباشر الصلاة من جامع النوري في مدينة حماة بحضور مفتي الجمهورية أحمد بدر الدين حسون ووزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد ومحافظ المدينة محمد الحزوري وعدد من مسؤولي المحافظة وعشرات المواطنين. وأم الصلاة الشيخ نجم الدين العلي مدير أوقاف حماة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن نجم الدين العلي مدير أوقاف حماة الذي أم الصلاة قوله "أداء الرئيس الأسد لصلاة العيد في قلب حماة هو إشارة وبشارة بأن السوريين على بعد خطوات من الانتصار وعودة الأمان والسلام إلى ربوع سورية".

وكانت قوات المعارضة التي تسعى للإطاحة بالأسد قد تقدمت حتى أصبحت على بعد بضعة كيلومترات من مدينة حماة الواقعة في شمال سوريا في آذار/مارس قبل أن يتمكن الجيش وحلفاؤه من إجبارها على التراجع.

ونتيجة النزاع الذي دخل في 15 آذار/مارس عامه السابع، باتت مدينة حماة مركز المحافظة مقرا لثلاثة محافظين سوريين، إذ إن المحافظة تحدها شرقا محافظة الرقة وشمالا محافظة إدلب اللتان يسيطر عليهما على التوالي جهاديو تنظيم "الدولة الإسلامية" وفصائل إسلامية.

أما المحافظة نفسها المحاذية لست محافظات سورية، فتتقاسم قوات النظام والفصائل المعارضة وتنظيم "الدولة الإسلامية" السيطرة عليها. ويتواجد تنظيم "الدولة الإسلامية" أساسا في الريف الشرقي للمحافظة فيما تسيطر الفصائل المعارضة على مناطق في ريفها الشمالي.

وفي العام الماضي أدى الأسد صلاة العيد في حمص التي تقع على مسافة أقرب إلى دمشق من حماة بنحو 40 كيلومترا، في آخر ظهور علني له. ولم يزر الأسد حلب منذ طرد الجيش مقاتلي المعارضة في كانون الأول/ديسمبر والذي كان أكبر انتصار للأسد في الحرب.

وبث التلفزيون الرسمي لقطات للأسد وهو يصلي في مسجد كبير في حماة خلف الإمام مع مجموعة من علماء الدين بجانب حشد كبير من المصلين.

فرانس24/ وكالات

نشرت في : 25/06/2017