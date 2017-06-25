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فرنسا

استطلاع يظهر زيادة شعبية الرئيس الفرنسي ورئيس وزرائه

© أ ف ب | الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب مع باقي أعضاء الحكومة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/06/2017

أظهر استطلاع أجراه معهد إيفوب أن معدلات الرضى بين الفرنسيين على الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب قد ازدادت منذ وصولهما إلى سدة الحكم في أيار/مايو.

قال استطلاع لمعهد إيفوب اليوم الأحد إن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب في تصاعد.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه ايفوب لحساب صحيفة جورنال دو ديمانش إن نحو 64 في المئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم راضون عن ماكرون مقابل 62 في المئة في أيار/مايو.

وارتفعت معدلات الموافقة على فيليب من 55 في المئة في أيار/مايو إلى 64 في المئة. وشمل استطلاع إيفوب 1883 شخصا وأُجري خلال الفترة من 14 حزيران/يونيو إلى 24 من الشهر نفسه.

وانتخب ماكرون المستقل المتحالف مع التيار الوسطي في السابع من أيار/مايو وكلف فيليب وهو من المحافظين برئاسة حكومة تجمع بين الاشتراكيين والوسطيين والجمهوريين ووجوه سياسية جديدة، محطما التقسيم التقليدي للسلطة بين اليسار واليمين.

وحصلت حركة ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" التي لم يمض على تأسيسها سوى عام على أغلبية كبيرة في البرلمان في 18 حزيران/يونيو.

 

فرانس24/ رويترز 

نشرت في : 25/06/2017

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