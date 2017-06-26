ما هي دوافع الدعم التركي للدوحة في الأزمة الخليجية؟

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قائمة الشروط التي تلقتها الدوحة لإنهاء المقاطعة المفروضة عليها من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين "مخالفة للقانون الدولي" وتتجاوز الحدود لتشكل "اعتداء" على حقوق بلد مستقل. فما هي دوافع هذا الدعم الذي تبديه تركيا للدوحة؟

أرسلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين قائمة بثلاثة عشر شرطا إلى الدوحة عبر الوسيط الكويتي في 23 حزيران/يونيو، مع مهلة 10 أيام للتجاوب معها أو مواجهة العواقب. وفي اليوم التالي أعلنت قطر رفضها للمطالب التي تلقتها جملة وتفصيلا، معتبرة أنها مطالب غير منطقية وتتعدى على سيادتها واستقلال قرارها.

وتتضمن هذه المطالب اشتراطا بإغلاق قاعدة تركية في قطر وإخراج القوات التركية من أراضي الإمارة الخليجية، الأمر الذي اعتبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "قلة احترام" لبلاده، وإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية التابعة للدولة، وتقليص العلاقات مع إيران، وقطع العلاقات مع جماعة "الإخوان المسلمون"

وقامت أنقرة الأسبوع الماضي بإرسال سفينة محملة بالأغذية بعد نفاد البضائع من المحلات التجارية في الإمارة الصغيرة التي تستورد 80 بالمئة من احتياجاتها الغذائية. كما وافق البرلمان التركي مطلع هذا الشهر بسرعة فائقة على إرسال آلاف من الجنود إلى القاعدة التركية في قطر والمشاركة في تدريبات مع القوات القطرية.

قطر تمثل الحليف الأساسي لتركيا في الخليج

أنقرة قدمت نفسها بداية كطرف محايد في الأزمة الخليجية، إذ قال وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو في 6 حزيران/يونيو إن الدول العربية كلها هم "أشقاء سنة وأصدقاء" لتركيا. فلماذا إذن تدعم أنقرة قطر بهذا الشكل الواضح؟

السبب الأوضح هو كون الدوحة الحليف الأوفى لأنقرة في المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني كان أول قائد يتصل بأردوغان في ليلة الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا في تموز/يوليو 2016، مؤكدا دعم بلاده للرئيس التركي ضد معارضيه. في حين تأخر قادة العالم، حتى حلفاء أنقرة، وتباطأوا في إبداء دعمهم لأردوغان.

ويقول الصحفي في فرانس24 وسيم الأحمر إن قطر تمثل الحليف الأساسي لتركيا في الخليج، فالبلدان متفاهمان بشكل كبير بشأن السياسات التي تتبعها كل منهما على المستوى الشرق أوسطي والدولي. ويتابع: "عندما يرى أردوغان أن هذا الحليف الوحيد مهدد ومطالب بقطع العلاقات مع تركيا، نفهم في هذا السياق غضبه ومحاولته ثني الآخرين عن هذه السياسات بشتى الوسائل" بما في ذلك التلويح بالقوة عبر نشر قوات عسكرية تركية على الأراضي القطرية. يذكر أن نشر القوات جاء تنفيذا لاتفاقية بين البلدين تم توقيعها عام 2014، ولكن لم يتم تنفيذها إلا مع الأزمة الحالية في منطقة الخليج.

ويؤكد أردوغان بهذا الدعم حسب وسيم الأحمر ليس فقط أن تركيا متمسكة بهذا الحليف، وإنما أن تركيا بحاجة لهذا الحليف. ويقول: "صحيح أن لتركيا علاقات مع دول أخرى كإيران أو روسيا، ولكن مستوى العلاقات بين أنقرة والدوحة لا يمكن تعويضه بأية علاقات أخرى، إذ إن هناك خلافات مثلا مع إيران في سوريا" ولكن الوضع مع قطر مختلف ما يجعل قطر الدولة الوحيدة التي يمكن لأنقرة بناء علاقات إستراتيجية معها في المنطقة.

ولكن هناك عامل آخر يلعب دورا في الدعم التركي لقطر، فالبلدان يتشاركان نفس الرؤية للدول الإسلامية في الشرق الأوسط. بينما تقف الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة على الطرف المقابل المضاد للقوى التي ظهرت إثر ما يعرف بـ "الربيع العربي".

كما أن هذه الأنظمة الأربعة تتبنى مواقف محافظة تجاه باقي الدول الإسلامية في المنطقة. فباستثناء النظام المدعوم عسكريا الذي يقوده العسكري السابق عبد الفتاح السيسي في مصر، جميع هذه الأنظمة ملكية، وشعروا جميعا بالذعر عندما أوقف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما دعم بلاده للرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 2011، ما مهد الطريق لجماعة "الإخوان المسلمون" للوصول إلى الحكم عام 2012. إذ إن هذه الملكيات تنظر للإخوان كتهديد لنظم حكمها الوراثية، رؤية تختلف معها الدوحة رغم نظام الحكم الوراثي فيها، فيما تراهم القاهرة خطرا على نظامها القائم على خلفية عسكرية.

بالمقابل، دعمت أنقرة والدوحة "الإخوان المسلمون" الذين وجدوا في الربيع العربي فرصة للانقضاض على الأنظمة الاستبدادية الحاكمة في المنطقة التي لطالما حظرت هذه الحركة. وقد دافع رجب طيب أردوغان علنا عن هذه الحركة في شباط/فبراير الماضي، مؤكدا أنها "ليست حركة مسلحة، ولكنها في الحقيقة تنظيم أيديولوجي".

وقد استقبلت تركيا على أراضيها كثيرا من عناصر جماعة الإخوان الفارين من مصر. إضافة إلى هذا، قال أردوغان عام 2015 بعد الإطاحة بالإخوان في مصر بعامين، إنه "بالنسبة لي رئيس مصر هو مرسي، وليس السيسي". ودعمت الدوحة كذلك بنفس الحماس أنشطة الجماعة في مصر، كما أن الداعية يوسف القرضاوي الذي ينظر له على أنه القائد الروحي لجماعة "الإخوان المسلمون"، ليس هو فقط خطيب أحد أكبر مساجد الدوحة، ولكنه أيضا يملك برنامجا خاصا على قناة "الجزيرة".

فؤاد حسن





نشرت في : 26/06/2017