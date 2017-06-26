تيريزا ماي توقع اتفاقا مع الحزب الأيرلندي الشمالي لتشكيل حكومة جديدة

وقعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين اتفاقا مع الحزب "الوحدوي الديموقراطي" الأيرلندي الشمالي لتشكيل حكومة جديدة بعد أن منيت بخسارة فادحة منذ ثلاثة أسابيع في الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعت إليها.

وقعت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اتفاقا الاثنين لتشكيل حكومة مع الحزب "الوحدوي الديموقراطي" الأيرلندي الشمالي بعد ثلاثة أسابيع تقريبا على انتخابات تشريعية فقدت خلالها الغالبية المطلقة التي كانت تملكها في مجلس العموم. وصرح متحدث باسم الحكومة قائلا "تم توقيع اتفاق"".

وكانت ماي التي منيت بخسارة فادحة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعت اليها في 8 حزيران/يونيو لتعزيز موقفها قبل بدء مفاوضات بريكسيت، بحاجة لدعم الحزب "الوحدوي الديموقراطي" لتشكيل حكومة.

ولم يعد حزبها المحافظ يملك سوى 317 مقعدا من أصل 650 ما يضعه في موقف ضعيف يمكن أن يتعرض فيه لرفض مشروعه أو للتصويت بسحب الثقة. في المقابل، لا يملك الحزب "الوحدوي الديموقراطي" سوى عشرة مقاعد.

وأعلنت أرلين فوستر زعيمة الحزب الاثنين أن الاتفاق ينص على حصول أيرلندا الشمالية عل مليار جنيه استرليني إضافي (1,1 مليار يورو) في السنتين المقبلتين.

وتابعت فوستر أن هذا المبلغ "سيعزز الاقتصاد والاستثمار في البنى التحتية الجديدة وفي قطاعي التعليم والصحة".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 26/06/2017