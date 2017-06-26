القوات المسلحة الأيرلندية تنقذ 712 مهاجرا قرب السواحل الليبية

أنقذت سفينة تابعة للقوات المسلحة الأيرلندية 712 شخصا من بينهم أطفال وحوامل كانوا على متن عدة زوارق على بعد 40 كيلومترا شمال غربي طرابلس على الساحل الليبي في عملية إنقاذ استمرت حوالى 8 ساعات كاملة ووصفت بالمعقدة. وستنقل السفينة الأيرلندية المهاجرين إلى السلطات الإيطالية في أحد الموانئ.

قالت القوات المسلحة الأيرلندية اليوم الاثنين إن سفينة تابعة لها أنقذت 712 شخصا بينهم نساء حوامل وأطفال قبالة ساحل العاصمة الليبية طرابلس في إطار جهود دولية لإنقاذ المهاجرين.

وقادت السفينة لو إيتين عملية إنقاذ شملت عدة زوارق على بعد 40 كيلومترا شمال غربي طرابلس طوال يوم أمس الأحد. وجرى علاج ستة مهاجرين بينهم طفل من حالات فقدان وعي. وستنقل السفينة الأيرلندية المهاجرين وبينهم 14 سيدة حامل وأربعة رضع تقل أعمارهم عن أربعة أشهر إلى ميناء محدد لتسليمهم إلى السلطات الإيطالية.

وقال الربان برايان فيتزجيرالد لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية الوطنية من على متن السفينة "أنا فخور جدا أن أقول إنه تم إنقاذ جميع الأرواح.. لم نخسر أحدا. كانت عملية معقدة حيث كانت الأرواح في خطر في كل لحظة خلال العملية التي استغرقت ثماني ساعات بالكامل". وأضاف "بشكل عام كانوا حقا في حالة بائسة لكنهم في حالة صحية تسمح بتحمل الرحلة إلى بر السلامة".

فرانس24/رويترز

نشرت في : 26/06/2017