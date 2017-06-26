الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

معركة الموصل.. نصر وشيك ومخاوف كبيرة!!

للمزيد

أسبوع في العالم

فرنسا: ما هي تحديات الحكومة الجديدة؟

للمزيد

حدث اليوم

قمة الاتحاد الأوروبي: ماكرون يعزز المحور الفرنسي - الألماني

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

عام بعد استفتاء بريكسيت.. انطلاق المفاوضات الرسمية بين بريطانيا والأوروبيين حول شروط الانفصال

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

عام بعد استفتاء بريكسيت.. ما التداعيات الأولى على الاقتصاد البريطاني وعلى أسواق المال؟

للمزيد

مراسلون

الحرب العالمية الأولى تغير هوليود

للمزيد

ضيف اليوم

بلجيكا.. قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي لبحث عدة ملفات

للمزيد

ضيف اليوم

ماكرون: رحيل الأسد عن السلطة لم يعد أولوية بالنسبة لفرنسا

للمزيد

هي الحدث

موناكو.. عائشة الشنا تتوج بجائزة امرأة العام

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أفريقيا

القوات المسلحة الأيرلندية تنقذ 712 مهاجرا قرب السواحل الليبية

© أ ف ب- أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/06/2017

أنقذت سفينة تابعة للقوات المسلحة الأيرلندية 712 شخصا من بينهم أطفال وحوامل كانوا على متن عدة زوارق على بعد 40 كيلومترا شمال غربي طرابلس على الساحل الليبي في عملية إنقاذ استمرت حوالى 8 ساعات كاملة ووصفت بالمعقدة. وستنقل السفينة الأيرلندية المهاجرين إلى السلطات الإيطالية في أحد الموانئ.

قالت القوات المسلحة الأيرلندية اليوم الاثنين إن سفينة تابعة لها أنقذت 712 شخصا بينهم نساء حوامل وأطفال قبالة ساحل العاصمة الليبية طرابلس في إطار جهود دولية لإنقاذ المهاجرين.

وقادت السفينة لو إيتين عملية إنقاذ شملت عدة زوارق على بعد 40 كيلومترا شمال غربي طرابلس طوال يوم أمس الأحد. وجرى علاج ستة مهاجرين بينهم طفل من حالات فقدان وعي. وستنقل السفينة الأيرلندية المهاجرين وبينهم 14 سيدة حامل وأربعة رضع تقل أعمارهم عن أربعة أشهر إلى ميناء محدد لتسليمهم إلى السلطات الإيطالية.

وقال الربان برايان فيتزجيرالد لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية الوطنية من على متن السفينة "أنا فخور جدا أن أقول إنه تم إنقاذ جميع الأرواح.. لم نخسر أحدا. كانت عملية معقدة حيث كانت الأرواح في خطر في كل لحظة خلال العملية التي استغرقت ثماني ساعات بالكامل". وأضاف "بشكل عام كانوا حقا في حالة بائسة لكنهم في حالة صحية تسمح بتحمل الرحلة إلى بر السلامة".

فرانس24/رويترز

 

نشرت في : 26/06/2017

  • هجرة

    فيديو: من النيجر إلى إيطاليا.. مهاجرون يسلكون طريق مهربي المخدرات

    للمزيد

  • الهجرة غير الشرعية

    المهاجرون يسابقون الزمن للهجرة عبر سواحل ليبيا قبيل فصل الخريف

    للمزيد

  • ليبيا

    مهاجرون غير شرعيين في أقفاص حديقة الحيوانات في ليبيا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي