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الشرق الأوسط

ضبط مخدر الكوكايين بحوزة أصالة نصري في مطار بيروت

© أ ف ب- أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/06/2017

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن سلطات مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت أوقفت المغنية السورية أصالة نصري بعد أن ضبطت لديها نحو غرامين من مخدر الكوكايين خلال مرورها بنقطة تفتيش وأن السلطات اتخذت الإجراءات القانونية المعتادة وأن أصالة نصري حولت إلى القضاء المختص. ونفت أصالة نصري أي صلة لها بالمادة المخدرة.

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن سلطات مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت أوقفت المغنية أصالة نصري أمس الأحد لحيازتها كمية قليلة جدا من مخدر الكوكايين فيما نفت المغنية السورية أن تكون المادة المضبوطة تخصها.

وقالت محطة (آل.بي.سي) التلفزيونية وصحيفة الديار اللبنانيتان إن أصالة أنكرت صلتها بالمادة المضبوطة أو علمها بوجودها من الأساس.

وقالت الوكالة إن "سرية قوى الأمن الداخلي في المطار أوقفت الفنانة السورية أصالة نصري أثناء مرورها على نقطة التفتيش بعد أن ضبطت بحوزتها حوالي جرامين من مادة الكوكايين موضوعة في علبة بلاستيكية صغيرة الحجم". وأشارت الوكالة إلى أن السلطات اللبنانية اتخذت الإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات.

"على الفور تم تحويلها إلى الجهات المختصة ومن ثم إلى مدعي عام جبل لبنان الذي حولها بدوره إلى القضاء المختص للبت بالقضية".

وبدأت أصالة (48 عاما) مشوارا فنيا ناجحا منذ طفولتها في بلدها سوريا قبل أن تكتسب شهرة واسعة في الدول العربية بفضل إتقانها الغناء بأكثر من لهجة.

ونشرت المغنية السورية في ساعة متأخرة من مساء الأحد صورة على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك وهي داخل طائرة وقد بدا عليها الهدوء. وكتبت عبارة مقتضبة مع الصورة "الحمد لله". وتعيش أصالة في العاصمة المصرية القاهرة مع زوجها المخرج طارق العريان الذي اقترنت به في 2006.

فرانس24/رويترز

 

نشرت في : 26/06/2017

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