رؤساء بلديات كبرى المدن العالمية يوجهون نداء إلى زعماء العالم "لإنقاذ الكوكب"

أطلق رؤساء بلديات عشرات المدن في العالم نداء وجهوه إلى زعماء مجموعة العشرين حيث ستعقد قمتهم مطلع الشهر القادم في هامبورغ. وطالب النداء من الزعماء "الوفاء بالتزاماتهم" بهدف مكافحة تغير المناخ. ووقع النداء رؤساء عدة بلديات من بينها كبريات المدن في العالم: باريس، واشنطن، مدريد، سيدني، طوكيو.

أطلق رؤساء بلديات عشرات المدن حول العالم، نداء إلى زعماء مجموعة العشرين لحضّهم على "الوفاء بالتزاماتهم" بهدف مكافحة تغير المناخ، وذلك في بيان نشرته الاثنين صحيفة "ليزيكو" الفرنسية ومطبوعات أخرى في كلّ أنحاء العالم.

واعتبر رؤساء البلديات "باسم مئات ملايين السكان"، أنّه بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ "فإنّ عزم الزعماء الـ19 الآخرين على الحفاظ على مستقبل كوكبنا لم يكن يوماً حاسماً إلى هذا الحدّ".

وحمل النداء توقيع رؤساء بلديات بينها باريس، واشنطن، مدريد، سيدني، كراتشي، مونتريال، ريو دي جانيرو، ملبورن، شيكاغو، وارسو، طوكيو، بوينوس آيرس، سان فرانسيسكو، فانكوفر وسيول. وتُعقد في هامبورغ الألمانية قمة لمجموعة العشرين يومي السابع والثامن من تموز/يوليو.

وأضاف رؤساء البلديات "لقد ألهمتنا شجاعة أكثر من ثلاثمئة رئيس بلدية في مدن عدّة في الولايات المتحدة انخرطوا خلال الأسابيع الأخيرة في ترسيخ اتفاق باريس" المناخي. وشددوا على أنّ "بلوغ أهداف اتفاق باريس يتطلب تحرّكاً غير مسبوق"، مطالبين بإصلاحات "عاجلة" واستثمارات في الطاقة والنقل والغذاء والنفايات.

وكتب رؤساء البلديات "علينا جميعاً العمل معاً بهدف إنقاذ كوكبنا"، مقترحين "إقامة تحالف واقعي وإيجابي يكون في خدمة مواطنينا".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 26/06/2017