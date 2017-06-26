وزير خارجية ألمانيا: مطالب السعودية وحلفائها لقطر "استفزازية جدا"

وصف وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل الاثنين قائمة المطالب التي قدمتها السعودية وحلفاؤها لقطر "بالاستفزازية جدا"، مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب تنفيذها. من جانبه، حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من برلين الدول الأوروبية على استغلال نفوذها لنزع فتيل الأزمة الخليجية، كما دعا إلى إنهاء صراع التسلح في المنطقة.

قال وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل الاثنين إن قائمة المطالب المقدمة من أربع دول عربية لقطر كشرط لإنهاء مقاطعة تفرضها على الدوحة "استفزازية جدا" لأن بعضها يمس سيادة قطر وسيكون من الصعب تنفيذها بالكامل.

وفي حفل استضافه المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية في برلين قال غابرييل إن ألمانيا ما زالت على اتصال وثيق مع جميع الأطراف لمحاولة تهدئة التوتر الناجم عن أكبر أزمة دبلوماسية في المنطقة منذ سنين.

وقال إن بعض المطالب المقدمة لقطر يمكن التفاوض عليها لكن البعض الآخر يمس سيادتها بشكل واضح.

وقال غابرييل إنه سيكون من الصعب أن تقبل قطر جميع المطالب على القائمة التي وصفها بأنها "قائمة استفزازية جدا.

وتابع أنه يجري بذل جهود لتحديد الشروط التي يمكن أن تقبلها قطر وتلك التي وصفتها بأنها معضلة.



ظريف يدعو من برلين أوروبا لاستغلال نفوذها لنزع فتيل الأزمة في الخليج

من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أوروبا إلى استغلال نفوذها لنزع فتيل التوترات في الخليج.

وقال ظريف في حديث في العاصمة الألمانية برلين إن الدول التي اتهمت إيران أو قطر بدعم الإرهاب تحاول تجنب تحمل مسؤولية فشلها في تحقيق مطالب شعوبها.

وقال "في السابق كانت إيران، والآن أصبحت قطر. هذه محاولة للتهرب من المسؤولية وتفادي المحاسبة عن هذا الفشل... الكبير لنظم الدول في تلبية مطالب شعوبها والاستجابة لها".

ظريف يدعو لمنتدى جديد للحوار الإقليمي لدول الخليج

ودعا ظريف إلى منتدى جديد للحوار الإقليمي لدول الخليج وإنهاء تصاعد التسلح في المنطقة والذي قال إنه أثر على علاقات بعض الدول الغربية مع دول في المنطقة.

وتابع "عندما تصبح السياسة الخارجية سلعة فإن شراء معدات عسكرية يصبح معيار لتحديد من هو إرهابي ومن هو غير ذلك".

وأضاف "هذا يعزز اضطرابا في الإدراك في منطقتنا بأن الأمن يمكن أن يشترى من الخارج، أن الأمن يمكن أن يشترى بمحاولة شراء المزيد من المعدات العسكرية.. ما نحتاجه في منطقتنا هو منتدى للحوار الإقليمي".

فرانس 24/ رويترز



نشرت في : 26/06/2017