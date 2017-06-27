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الشرق الأوسط

تيلرسون يحض أطراف الأزمة الخليجية على التفاوض خلال لقاء نظيره القطري

© أ ف ب- أرشيف | ريكس تيلرسون يستعد لإلقاء كلمة في وزارة الخارجية في واشنطن في 9 حزيران/يونيو 2017

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/06/2017

يستقبل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقر وزارة الخارجية في واشنطن لبحث سبل خفض التوتر بسب الأزمة الخليجية بين قطر والسعودية وحلفائها. وكان تيلرسون قد حاول التهدئة من خلال إجراء اتصالات هاتفية مع الرياض والدوحة بعد رفض قطر لشروط وصفتها بغير الواقعية لرفع المقاطعة الدبلوماسية والتجارية ضدها.

يستقبل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الثلاثاء نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن، على خلفية الأزمة القائمة بين قطر من جهة والسعودية وحلفائها من جهة أخرى.

ويعقد اللقاء بين تيلرسون وبن عبد الرحمن في وزارة الخارجية في وقت يحاول الوزير الأمريكي دفع الأطراف إلى خفض حدة التوتر، بعدما رفضت الدوحة السبت قائمة مطالب قدمتها السعودية والبحرين والإمارات ومصر مقابل إنهاء المقاطعة الدبلوماسية والتجارية المفروضة عليها منذ نحو ثلاثة أسابيع، ونددت بـ"الحصار" المفروض عليها باعتباره "غير شرعي".

ورفضت قطر السبت هذه المطالب واعتبرتها غير واقعية ووصفت "الحصار" بأنه "غير شرعي".

وحاول تيلرسون التهدئة في بيان الأحد بعد أيام من الاتصالات الهاتفية مع الرياض والدوحة، فيما تدفع واشنطن في اتجاه قائمة مطالب "منطقية وقابلة للتنفيذ".

وقال تيلرسون في البيان "في حين أن بعض العناصر ستكون صعبة جدا بالنسبة لقطر لكي تنفذها، فإن هناك مجالات مهمة توفر أساسا لحوار مستمر يؤدي إلى حل"، وحض الدول على "الجلوس معا ومواصلة المحادثات". وتصر قطر على أن التحركات ضدها تتعلق بخلافات مزمنة أكثر مما تتعلق بمكافحة الإرهاب.

وقطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة أراضيها.

ولاحقا أصدرت هذه الدول لائحة مطالب من 13 نقطة وأعطت الدوحة مهلة عشرة أيام لتنفيذها من أجل رفع الإجراءات التي اتخذتها بحقها. وقام وسيط كويتي بتسليم قطر تلك المطالب.

وتشمل المطالب إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى تمثيل الدوحة الدبلوماسي لدى إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية، وقطع العلاقات مع جماعة "الإخوان المسلمون" و"حزب الله" وتنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية".

وتستضيف قطر قاعدة العديد، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، فيما تؤوي البحرين مقر الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 27/06/2017

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