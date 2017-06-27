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الشرق الأوسط

الجبير: لا تفاوض مع قطر حول قائمة المطالب

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/06/2017

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الثلاثاء أن قائمة المطالب التي قدمتها السعودية والبحرين والإمارات ومصر لقطر غير قابلة للتفاوض. وأشار الجبير إلى أنه على القطريين إصلاح سلوكهم وإلا "فسيبقون في عزلة".

استبعد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الثلاثاء التفاوض على مطالب المملكة ودول عربية أخرى مع قطر.
وسأله الصحفيون خلال زيارة إلى واشنطن عما إذا كانت المطالب غير قابلة للتفاوض فرد الجبير قائلا "نعم".

وقال الجبير "قدمنا وجهة نظرنا واتخذنا خطواتنا والأمر يعود للقطريين لإصلاح سلوكهم وبمجرد أن يفعلوا ستبدأ الأمور في الحل لكن إذا لم يفعلوا فسيبقون في عزلة".

وأضاف أن قطر إذا أرادت العودة إلى مجلس التعاون الخليجي "فهم يعرفون ما يجب عليهم فعله".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر قبل ثلاثة أسابيع متهمين إياها بدعم إسلاميين متشددين، ثم قدموا قائمة مطالب اشتملت على 13 شرطا لإعادة العلاقات معها، وأمهلوها 10 أيام للاستجابة للمطالب التي تشمل إغلاق قاعدة عسكرية تركية في الدوحة وإغلاق قنوات الجزيرة التلفزيونية وتقليص العلاقات مع إيران.

وتنفي قطر كل هذه المزاعم وتقول إن المطالب تستهدف الحد من سيادتها.

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 27/06/2017

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