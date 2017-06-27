المغرب: اعتقال نحو 50 شخصا بعد اشتباكات عنيفة مع الشرطة بمدينة الحسيمة

قال فيصل أوسر عضو الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن السلطات المغربية اعتقلت نحو 50 شخصا بعد الاشتباكات التي اندلعت في مدينة الحسيمة شمال البلاد أمس الاثنين. وأضاف أوسر أن الشرطة وقوات الدرك منعت الدخول إلى الحسيمة من عدة جهات في أعقاب تلك الاشتباكات.

قال ناشط حقوقي محلي إن السلطات المغربية ألقت القبض على نحو 50 محتجا بعد اشتباكات عنيفة مع الشرطة في مدينة الحسيمة في شمال البلاد أمس الاثنين.

وقال فيصل أوسر عضو الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الشرطة وقوات الدرك منعوا الدخول إلى الحسيمة من عدة جهات وإن نحو 50 شخصا اعتقلوا بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات للتعامل مع المتظاهرين. وأضاف أن الشرطة لجأت للهراوات واللكمات لتفريق الاحتجاجات على الرغم من وجود نساء. ولم ترد وزارة العدل على طلب للحصول على تفاصيل عن الاعتقالات.

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من جانبها، قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن 39 من رجال الشرطة نقلوا إلى المستشفى بعد أن أصابتهم "مجموعة من الأشخاص" الذين قذفوا الحجارة على القوات ليل الاثنين. واندلعت اشتباكات أمس الاثنين بعد تجدد الدعوات للإفراج عن المحتجزين والمسجونين.

ومنذ ألقت الشرطة القبض على ناصر الزفزافي الذي نظم الاحتجاجات على الفساد والبطالة في 29 مايو/ أيار تخرج مظاهرات شبه يومية واعتقلت الشرطة أكثر من 100 ناشط. وصدرت أحكام بالسجن لمدد مختلفة على عشرات آخرين.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول عبر المتظاهرون في الحسيمة عن غضبهم من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في المملكة التي تندر فيها الاحتجاجات السياسية.

وفي مطلع الأسبوع ترأس الملك محمد السادس اجتماعا للحكومة وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء في بيان إنه عبر خلاله عن عدم رضاه وقلقه إزاء تأخر تنفيذ الوعود بإنشاء مشاريع تنموية في المنطقة.

وأضاف البيان أن الملك محمد السادس أمر وزيري الداخلية والمالية بإجراء تحقيق لمعرفة السبب وراء التأخير في تنفيذ المشروعات. لكن لم يتطرق البيان لعفو محتمل عن زعماء الاحتجاجات المعتقلين.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 27/06/2017