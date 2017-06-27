بيونغ يونغ تشبه دونالد ترامب بأدولف هتلر وتندد بتصنيفه الآخرين إلى "أصدقاء وأعداء"

شبهت وكالة الأنباء الكورية الشمالية السياسة التي يعتمدها دونالد ترامب "بنازية القرن الحادي والعشرين" وأضافت بأنه يتبع سياسات أدولف هتلر الديكتاتورية" بتصنيف الآخرين إلى معسكرين "أصدقاء وأعداء". وتأتي هذه التصريحات في خضم توتر بسبب البرنامج النووي الكوري الشمالي ووفاة طالب أمريكي بعد احتجازه لمدة 18 شهرا في كوريا. وكثيرا ما تهاجم بيونغ يانغ أعدائها بمصطلحات عنصرية وحتى ذات إيحاء جنسي.

شبهت كوريا الشمالية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بأدولف هتلر، في فصل جديد من الانتقادات اللاذعة بين الجانبين، وسط ارتفاع مستوى التوتر على خلفية البرنامج النووي لبيونغ يانغ وعشية زيارة الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لواشنطن.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من وصف بيونغ يانغ الرئيس الأمريكي "بالمضطرب عقليا" على خلفية تصاعد التوتر بسبب وفاة الطالب الأمريكي أوتو وارمبير الذي أطلق سراحه الأسبوع الماضي وأعيد الى الولايات المتحدة وهو في حالة غيبوبة بعد سجنه 18 شهرا في كوريا الشمالية.

ورفعت مقالة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية سقف الانتقادات بتشبيهها السياسات التي يعتمدها ترامب "بنازية القرن الحادي والعشرين".

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن "مبدأ الأمريكي أولا" يهدف للسيطرة على العالم باستخدام أساليب عسكرية، وهو ما قام عليه مفهوم هتلر للاحتلال العالمي". وتابعت الوكالة قائلة إن ترامب "يتبع سياسات هتلر الديكتاتورية" بتفريق الآخرين إلى فئتين "أصدقاء وأعداء" لتبرير "القمع".

وغالبا ما تندد كوريا الشمالية بأعدائها عبر مصطلحات فريدة تستخدمها في دعايتها السياسية، إلا أن التشبيه بمن أطلق الحرب العالمية الثانية ونفذ المحرقة يشكل خرقا حتى لمعاييرها. وتدفع الولايات المتحدة باتجاه عقوبات أشدّ ضد بيونغ يانغ على خلفية برنامجيها النووي والصاروخي.

واتهمت الوكالة الولايات المتحدة بمنع وصول مساعدات طبية الى كوريا الشمالية، في تصرف اعتبرته "غير أخلاقي وغير إنساني ويفوق بأشواط درجة حصار هتلر لمدينة لينينغراد (سان بطرسبرغ).".

وأدّى حصار المدينة الروسية الذي استمر حوالى 900 يوم خلال الحرب العالمية الثانية إلى مقتل الملايين.

ومن المتوقع أن يشكل التصدّي للخطر الذي يجسده الشمال موضوعا محوريا في المباحثات التي سيجريها هذا الأسبوع الرئيس الأمريكي مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن في واشنطن. وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد أن قامت بيونغ يانغ بسلسلة من التجارب النووية وإطلاق الصواريخ ردت عليها واشنطن بالتهديد برد عسكري. وجاء نبأ وفاة الطالب الأمريكي ليزيد من تأزم الوضع بعد أن ندد ترامب بـ "النظام القاتل" في كوريا الشمالية.

وقالت الوكالة إن "الطريقة التي يفكر بها ترامب لجهة أن بإمكانه التضحية بالعالم بأسره من أجل حياة أفضل في الولايات المتحدة، وضعت حلفاءه وأتباعه في موقف حرج". وتستخدم كوريا الشمالية مفردات رنانة وأحيانا عنصرية وذات إيحاء جنسي لمهاجمة قادة الدول الذين لا تروق لها أفعالهم.

وكانت بيونغ يانغ شبهت الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالقرد بعد أن أيد في 2014 عرض فيلم "المقابلة" الذي يسخر من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون.

كما شن النظام الكوري الشمالي هجمات لفظية لاذعة على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة في العديد من المناسبات، ووصفها "بالمجنونة" و"القبيحة".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 27/06/2017