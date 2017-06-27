الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ضيف اليوم

الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية".. ماذا بعد معركة الموصل؟

للمزيد

أنتم هنا

نزهة في أوفيرني.. اكتشاف سر الطبيعة

للمزيد

تذكرة عودة

تذكرة عودة إلى كازامانس

للمزيد

ضيف اليوم

الأزمة القطرية.. ما دلالات الدعم التركي والإيراني للدوحة؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

ما الذي خفي من تقرير "الفساد" في استضافة قطر لكأس العالم 2022؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي السوري: لا مكان للحشد الشعبي في سوريا

للمزيد

مراقبون

ظاهرة "الأرز البلاستيكي" تشغل مواقع التواصل الأفريقية

للمزيد

ريبورتاج

الولايات المتحدة.. "انتقال داخلي" للشركات بهدف التوفير الضريبي!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

مدينة عالمية للسعادة بدولة الإمارات!!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

مجتمع

جنوب أفريقيا: السلطات تحقق في استضافة أحد السجون لراقصات تعر للترفيه عن المحكومين

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/06/2017

أثارت صور لراقصات تعر في أحد السجون بجنوب أفريقيا جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع السلطات إلى تعليق خدمات 13 حارسا وفتح تحقيق في الواقعة. وأظهرت الصور التي لاقت رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي ثلاث راقصات تعر يتمايلن ويعانقن السجناء. وأقرت السلطات بصحة الصور موضحة أنها التقطت خلال يوم للأنشطة الترفيهية بأحد سجون جوهانسبورغ.

أعلنت سلطات السجون في جنوب أفريقيا عزمها تعليق خدمات 13 حارسا للسجن بعد نشر صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر راقصات تعر بين المساجين في موقع خاضع لحراسة مشددة في جوهانسبرغ.

وأقرت السلطات بصحة هذه الصور موضحة أنها التقطت في هذا المركز خلال يوم للأنشطة الترفيهية في 21 حزيران/يونيو.

وقال رئيس هيئة إدارة السجون جيمس سمالبرغر "بعد التحقيق الأولي، سيتلقى 13 مسؤولا رسميا على الأقل رسالة نبلغهم فيها بأننا نفكر في تعليق خدماتهم".

ولفت إلى أن رقص التعري حصل في السجن على تخوم سويتو بمبادرة من جهة منظمة خارجية.

وأكد سمالبرغر أن "هذا العرض الجنسي الطابع يمثل انتهاكا واضحا لسياستنا الأمنية. هذا سلوك غير مقبول"، مشيرا إلى أن تقريرا حول هذه القضية سيُنشر الجمعة وأن حراسا آخرين قد تُعلق مهامهم أيضا.

صور راقصات التعري داخل السجن تلقى رواجا وتثير الغضب

وتظهر الصور التي انتشرت بشكل كبير في جنوب أفريقيا منذ الأحد، ثلاث نساء على الأقل بملابس مثيرة يتمايلن حول رجل بزي سجين في ما يبدو أنه سجن.

وفي الصور، يمكن بوضوح رؤية راقصات التعري يعانقن سجينا أمام جمهور واسع من الحراس والموقوفين.

هذا السجن المعروف باسم "صن سيتي" يضم بعضا من أخطر المجرمين في البلاد المدانين بتهم قتل أو سطو أو اغتصاب.

ولم تهدئ إدانة هذه الحادثة من السلطات غضب مستخدمي الإنترنت في جنوب أفريقيا. وقد احتل وسم "بريزن ستريبرز" (راقصات التعري في السجن) صدارة المواضيع الرائجة في جنوب أفريقيا خلال النهار.

وجاء في بعض التغريدات "بعض السجناء أودعوا الحبس لأنهم اعتدوا على نساء لكن يحق لهم مشاهدة رقص تعر".

وتعرف سجون جنوب أفريقيا باكتظاظها وبالعنف الممارس من العصابات في داخلها.

وفي سنة 2013، عُلقت خدمات 12 حارسا في السجن في ويستفيل (جنوب شرق) إثر اكتشاف أسلحة ومئات الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية في الزنازين.

وفي كانون الأول/ديسمبر، قتل ثلاثة مساجين في سجن آخر في بورت اليزابيث (جنوب) في مواجهات مع حراس.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 27/06/2017

  • جنوب أفريقيا

    الرئيس الأمريكي باراك أوباما يزور سجن "روبن آيلاند" الذي اعتقل فيه مانديلا مدة 18 عاما

    للمزيد

  • البرازيل

    البرازيل: قتلى في أعمال عنف جديدة في أحد السجون شمال البلاد

    للمزيد

  • الشرق الأوسط

    اليمن: لجنة تحقيق في اتهامات حول "سجون سرية" والإمارات تقول إنها لا تقوم بإدارة أي سجون في اليمن أو الإشراف عليها

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي