سامسونغ ستطرح نسخة محسنة من "غالاكسي نوت 7" تحمل اسم "غالاكسي فاندوم إيديشن"

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" الثلاثاء أن مجموعة سامسونغ للهواتف الذكية ستبدأ في 7 يوليو/تموز المقبل تسويق نسخة محسنة من "غالاكسي نوت 7" بعد سحب النسخة الأولى من الأسواق إثر خطر انفجار بطاريته. وأضافت الوكالة أن النسخة الجديدة ستحمل اسم "غالاكسي فاندوم إيديشن" وستحمل بطارية جديدة وبرمجيات حديثة وسيبلغ سعرها حوالي 620 دولار أمريكي.

أفادت صحافة محلية في كورية الجنوبية أن مجموعة "سامسونغ" ستبدأ بتسويق نسخة محسنة من "غالاكسي نوت 7"، بعد ثمانية أشهر على سحب هذا الجهاز من أسواق العالم أجمع إثر خطر انفجار بطاريته.

ونقلا عن مصادر صناعية، أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" وغيرها من وسائل الإعلام بأن "سامسونغ" ستعرض في متاجرها نسخة محسنة من "غالاكسي نوت 7".

"غالاكسي فاندوم إيديشن" هو الاسم الجديد للجهاز

وسيبدأ بيع هذا الجهاز في 7 تموز/يوليو بسعر 700 ألف وون (620 دولارا تقريبا) مع بطارية جديدة وبرمجيات حديثة تحت اسم "غالاكسي نوت فاندوم إيديشن"، بحسب "يونهاب".

وقد سحب حوالى 2,5 مليون جهاز من "غالاكسي نوت 7" بسبب خطر انفجار البطارية، قبل التوقف عن إنتاج هذا الهاتف الذي كان يفترض به منافسة "آي فون 7" من "آبل".

وهذه الفضيحة التي لا سابق لها في تاريخ المجموعة كلفت "سامسونغ" مليارات الدولارات وانعكست سلبا على سمعتها.

وكانت "سامسونغ" قد أعلنت في نهاية آذار/مارس أنها ستسوق نسخة محسنة من "غالاكسي نوت 7"، موضحة أن الأجهزة ستخضع "لإعادة تدوير بطريقة مراعية للبيئة".

سامسونغ تحقق أعلى عائدات ربعية إجمالية رغم "الفضائح"

وبالإضافة إلى فضيحة "غالاكسي نوت 7"، واجهت "سامسونغ" أحد أسوأ الفصول في تاريخها في ظل محاكمة نائب رئيسها لي جاي-يونغ وهو أيضا وريث المجموعة، مع عدد من كوادر الشركة بتهمة الضلوع في فضيحة فساد مدوية عجلت في تنحية الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية بارك غيون-هي.

لكن المجموعة أعلنت في نهاية نيسان/أبريل عن أعلى عائدات ربعية إجمالية تحققها منذ أكثر من ثلاث سنوات بدفع من الطلب الشديد على الرقاقات.

وقد كشفت "سامسونغ" في نيسان/أبريل عن هاتف "غالاكسي إس 8" الذي لقي استحسان الخبراء.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 27/06/2017