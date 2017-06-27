سوريا: عشرات القتلى معظمهم مدنيون في قصف لقوات التحالف على مدينة الميادين

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الثلاثاء أن قصفا جويا لقوات التحالف الدولي أودى بحياة 57 شخصا في مدينة الميادين شرق سوريا فجر الاثنين. وأضاف المرصد أن القصف استهدف سجنا تابعا لتنظيم "الدولة الإسلامية"، كان به نحو مئة معتقل. من جانبه، قال التحالف الدولي إنه سيحقق في مزاعم مقتل مدنيين في هذه الغارة.

قتل 57 شخصا غالبيتهم من المعتقلين المدنيين في قصف جوي للتحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدف فجر الاثنين سجنا لتنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة الميادين في شرق سوريا، وفق ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الثلاثاء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "استهدفت طائرات التحالف الدولي فجر الاثنين سجنا يتبع للجهاز الأمني في تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الميادين" بريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن مقتل "42 سجينا مدنيا اعتقلهم التنظيم لأسباب عدة". وقتل أيضا في القصف، وفق عبد الرحمن، "15 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية هم 11 سجينا وأربعة حراس".

وكان السجن يضم نحو مئة معتقل ومقسم إلى جزئين أحدهما مخصص للمدنيين وآخر للمعتقلين الجهاديين. وعرض تنظيم "الدولة الإسلامية"، بحسب المرصد، جثث القتلى في أحد شوارع المدينة.

من جهته، أقر التحالف الدولي بتنفيذه قصفا جويا على مدينة الميادين، مؤكدا أنه سيحقق في مزاعم مقتل العشرات. وذكر الكولونيل جو سكروكا مدير الشؤون العامة في التحالف في رسالة بالبريد الإلكتروني "نفذ التحالف ضربات على منشآت قيادة وتحكم معروفة لداعش وغيرها من البنية التحتية للتنظيم في (الميادين) بسوريا يومي 25 و26 يونيو". وتابع "إزالة هذه المنشآت يعطل قدرة داعش على تسهيل والتحريض على هجمات إرهابية ضد التحالف والقوات الشريكة لنا وفي بلادنا. جرى التخطيط لهذه المهمة وتنفيذها بدقة شديدة للحد من مخاطر وقوع إضرار جانبية أو احتمال إلحاق أذى بغير المقاتلين".

وشهدت مدينة الميادين خلال الأشهر الأخيرة تصعيدا للقصف الجوي من قبل التحالف الدولي، وهي التي شكلت خلال الفترة الماضية وجهة لعدد كبير من النازحين بينهم عائلات جهاديين، وتحديداً من محافظة الرقة المجاورة ومدينة الموصل العراقية، حيث يتعرض التنظيم لهجمات بدعم من التحالف الدولي.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز



نشرت في : 27/06/2017