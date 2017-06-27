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الشرق الأوسط

سوريا: بشار الأسد يزور قاعدة حميميم العسكرية الروسية قرب اللاذقية

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/06/2017

أعلنت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية على تلغرام الثلاثاء عن قيام الرئيس بشار الأسد بزيارة قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب اللاذقية في غرب سوريا. وكان رئيس هيئة الأركان الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف على رأس مستقبلي الأسد في القاعدة. وأظهرت صور نشرتها الرئاسة السورية الأسد وهو على متن مقاتلة من طراز "سوخوي 35" الروسية.

قالت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية على تلغرام إن الرئيس بشار الأسد زار قاعدة حميميم الجوية الروسية في غرب سوريا اليوم الثلاثاء في أول زيارة يقوم بها للقاعدة التي تنطلق منها الطائرات الروسية التي تدعم قوات حكومة دمشق.

وأظهرت صور نشرت على حسابات موالية للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي الأسد يجلس في قمرة قيادة طائرة حربية روسية في القاعدة التي تقع قرب اللاذقية.

رئيس هئية الأركان الروسي يستقبل الأسد بقاعدة حميميم

وخلال جولته في القاعدة، كتب الأسد في سجل زوار حميميم "بكل سعادة وفخر أزور اليوم قاعدة حميميم العسكرية، وألتقي بالمقاتلين والطيارين الأبطال القادمين من جمهورية روسيا الاتحادية".

وأضاف "لقد قدمت روسيا السلاح والذخيرة لدعم سوريا في حربها ضد الإرهاب، ولكن الأهم هو أنها قدمت الدماء أيضا".

وأشارت الرئاسة إلى أن الجنرال فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان الروسي كان في استقبال الأسد.

الأسد على متن مقاتلة "سوخوي 35"

وأظهرت صور نشرتها صفحة الرئاسة الأسد على متن مقاتلة من طراز "سوخوي 35" مرتديا بزة رسمية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن غيراسيموف والأسد "بحثا التنسيق بين القوات الحكومية السورية والطيران الروسي في قتال المجموعتين الإرهابيتين العالميتين (تنظيم) الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في سوريا (...) كما احترام وقف إطلاق النار".

وتأتي زيارة الأسد إلى حميميم بعد يومين على زيارة له إلى مدينة حماة وسط البلاد حيث أدى صلاة عيد الفطر، وقام من بعدها بجولة في مناطق عدة في المحافظة.

 

فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب

نشرت في : 27/06/2017

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