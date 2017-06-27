ماكرون وترامب مستعدان لـ "رد مشترك" في حال حدوث هجوم كيميائي بسوريا

أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفق خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على "ضرورة العمل على رد مشترك في حال وقوع هجوم كيميائي في سوريا". وأضاف الإليزيه أن ماكرون دعا ترامب وزوجته لحضور العرض العسكري في 14 يوليو/تموز المقبل الذي تقيمه فرنسا سنويا بمناسبة عيدها الوطني.

شدد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية الثلاثاء على "ضرورة العمل على رد مشترك في حال وقوع هجوم كيميائي في سوريا"، بحسب ما أكدت الرئاسة الفرنسية.

ويأتي هذا الموقف غداة إعلان الولايات المتحدة أنها رصدت استعدادات من جانب النظام السوري لشن هجوم كيميائي آخر، محذرة إياه من أنها ستجعله يدفع "ثمنا باهظا" في حال حصول ذلك.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قد قالت أمام جلسة لمجلس النواب الأمريكي الثلاثاء إن تحذير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستهدف سوريا فقط وإنما روسيا وإيران أيضا. وأضافت "أعتقد أن الهدف في هذه المرحلة ليس فقط إرسال رسالة للرئيس السوري بشار الأسد ولكن أيضا رسالة لروسيا وإيران مفادها أنه إذا حدث ذلك مجددا فإننا نحذركم رسميا".

من جانبها، نددت موسكو بالتحذير الأمريكي معتبرة أنه "غير مقبول".

دعوة لترامب وزوجته لحضور العرض العسكري الفرنسي في العيد الوطني

وخلال الاتصال الهاتفي، دعا الرئيس الفرنسي نظيره الأمريكي لحضور العرض العسكري الذي سيقام في 14 يوليو/تموز المقبل بمناسبة العيد الوطني الفرنسي.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون "كرر دعوة الرئيس ترامب وزوجته لحضور العرض في 14 تموز/يوليو" الذي سيتم خلاله الاحتفال بمرور "مئة عام على دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب فرنسا في الحرب العالمية الأولى".

فرانس 24/ أ ف ب / رويترز



نشرت في : 27/06/2017