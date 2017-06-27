فرنسا: انتخاب فرانسوا دو روجي النائب عن حركة إيمانويل ماكرون رئيسا لمجلس النواب

انتخب مرشح حركة "الجمهورية إلى الأمام" فرانسوا دو روجي رئيسا للبرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية) الثلاثاء. وحصد دو روجي 353 صوتا من أصل 543 ليتقلد أعلى رابع منصب في الجمهورية الفرنسية.

فاز مرشح حركة "الجمهورية إلى الأمام" فرانسوا دو روجي برئاسة الجمعية الوطنية - البرلمان الفرنسي-، بعد حصوله على 353 صوتا من أصل 543 خلال عملية التصويت التي جرت الثلاثاء.

وكانت حركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد رشحت دو روجي للمنصب الذي يعد رابع أعلى منصب في الجمهورية الفرنسية، بالاتفاق مع حليفتها "الحركة الديمقراطية".

ودو روجي البالغ من العمر 43 عاما هو عضو سابق في حزب "البيئة" وشغل منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية في الفترة بين مايو/أيار 2016 ويونيو/حزيران 2017.

وولد دو روجي في مدينة نانت وتخرج من معهد الدراسات السياسية في باريس. وانضم لحزب "الخضر" العام 1997. وشغل منصب مساعد عمدة نانت المكلف بوسائل المواصلات العام 2001.

وفي العام 2007، انتخب نائبا في الجمعية الوطنية عن الدائرة الأولى لمنطقة "لوار أتلنتيك" عن الحزب الاشتراكي. والتحق مؤخرا بحركة "الجمهورية إلى الأمام" التي استطاعت تحقيق الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

فرانس24

نشرت في : 27/06/2017