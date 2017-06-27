مصر: القوات الجوية تدمر 12 سيارة محملة بالأسلحة على الحدود الليبية

أعلن المتحدث العسكري المصري على صفحته على فيس بوك الثلاثاء أن القوات الجوية المصرية دمرت 12 سيارة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة عند محاولتها لاختراق الحدود مع ليبيا. وأضاف المتحدث أن العملية العسكرية استمرت لأكثر من 12 ساعة وأنه جاري ملاحقة وضبط "العناصر الإجرامية".

قال المتحدث العسكري المصري اليوم الثلاثاء إن القوات الجوية المصرية دمرت 12 سيارة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة عند محاولتها لاختراق الحدود مع ليبيا.

وقال المتحدث في بيان على صفحته على فيس بوك إن القوات الجوية تحركت بعد معلومات عن تجمع "عدد من العناصر الإجرامية" في محاولة للتسلل إلى الأراضي المصرية. ولم يحدد البيان وقت أو مكان العملية.

وأضاف البيان أن العملية استمرت أكثر من 12 ساعة. وأضاف "تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

والشهر الماضي وجهت مصر سلسلة ضربات جوية في ليبيا ضد من قالت إنهم إسلاميون متشددون مسؤولون عن هجمات على أقباط في أراضيها.



فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 27/06/2017