صحيفة ألمانية: الشرطة تحذر أعضاء بالبرلمان من عمليات تجسس تركية محتملة

أعلنت مصادر صحفية ألمانية الأربعاء أن المخابرات التركية قد تكون تجسست على أعضاء من البرلمان. وحذر التقرير الذي ورد في صحيفة "دي فيلت" من الأخطار الأمنية التي يمثلها المواطنون الأتراك.

حذرت الشرطة الاتحادية الألمانية أعضاء بالبرلمان من أن المخابرات التركية ربما تجسست عليهم وأنهم قد يواجهون أيضا أخطارا أمنية محتملة من مواطنين أتراك، حسب ما ورد في تقرير في صحيفة " دي فيلت" الأربعاء.

والتقرير قد يسبب ضغوطا على العلاقات المتوترة بالفعل بين ألمانيا وتركيا اللتين تواجهان خلافا حول عدد من القضايا.

وقالت الصحيفة: "أجرى مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية ما يسمى ’مناقشات أمنية’ مع عدة أعضاء بالبرلمان في الأسابيع الأخيرة."

وأضافت "يقال إن هذه المناقشات تركزت على احتمال تجسس للمخابرات التركية والأخطار الأمنية التي يمثلها المواطنون الأتراك".

ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية على التقرير.

وكان المدعي العام الاتحادي قد شرع في تحقيق في كانون الثاني/يناير بشأن احتمال قيام عملاء أرسلتهم الحكومة التركية إلى ألمانيا بعمليات تجسس وقد تم أيضا في آذار/مارس فتح تحقيق ثان منفصل بشأن عمليات تجسس محتملة.

وفي ذلك الوقت ذكرت تقارير لوسائل إعلام ألمانية أنه يشتبه بأن وكالة المخابرات التركية تتجسس على أنصار رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقره بتنظيم انقلاب فاشل في تموز/يوليو الماضي.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 28/06/2017