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الشرق الأوسط

إيران سترد ردا مضادا على قرار المحكمة الأمريكية المتعلق بحظر السفر

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/06/2017

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء أنها سترد ردا مضادا على قرار المحكمة العليا الأمريكية على العمل جزئيا بتنفيذ مرسوم ترامب حول الهجرة الذي يحظر دخول مواطني ست دول إسلاميةومن بينها إيران إلى البلاد.

أعلنت إيران  الأربعاء أنها ستقود"برد مضاد" على سماح المحكمة الأمريكية العليا بتنفيذ جزئي لأمر حظر السفر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على مواطني ست دول أغلب سكانها من المسلمين.

وكانت بعض المحاكم الأمريكية قد أوقفت سريان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من مارس/ آذار والذي يتضمن حظرا شاملا لمدة 90 يوما على دخول مواطنين من دول من بينها إيران وليبيا وحظرا لمدة 120 يوما على دخول كل اللاجئين.
لكن المحكمة العليا قضت يوم الاثنين بإمكان فرض قيود جزئية على اللاجئين. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن هذا القرار "إشارة إلى قرار زعماء هذه الدولة بالتمييز في المعاملة بحق المسلمين، "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد فحص متأن للقرار الذي أصدرته المحكمة الأمريكية العليا في الآونة الأخيرة ، ستقوم بالعمل المناسب والمضاد".

ويتعين على الأمريكيين التقدم بطلب الحصول على تأشيرات سياحية قبل السفر إلى إيران بخلاف مسافرين آخرين، منهم الألمان الذين بوسعهم الحصول على هذه التأشيرة عند وصولهم. وخلال الانتخابات الرئاسية في 2016، قام ترامب بحملة من أجل فرض "حظر تام وكامل" على دخول المسلمين الولايات المتحدة قائلا إن هذا الإجراء ضروري للأمن القومي.

وقدمت المحكمة أمثلة لمن ينطبق عليهم الاستثناءات ومن بينهم من له علاقات أسرية وثيقة في الولايات المتحدة أو من يحصل على مكان في جامعة أمريكية أو عرض عمل. وقال قاسمي أيضا إن الولايات المتحدة تستهدف الدول الخطأ بحظر التأشيرة.

وأكد أنه "من المؤسف أن الحكومة الأمريكية وبسبب قصر نظرها على الصعيدين الاقتصادي والتجاري أغمضت عينيها عن مرتكبي الإرهاب الأساسيين في الولايات المتحدة".
وتشير إيران إلى السعودية التي تنتهج التشدد الإسلامي في حين لم يشمل حظر السفر المواطنين السعوديين.

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 28/06/2017

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