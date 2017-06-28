حماس تقيم منطقة أمنية عازلة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر

بدأت حركة حماس الأربعاء بإقامة منطقة أمنية عازلة على طول حدود قطاع غزة مع مصر، في إطار مساع لتحسين علاقاتها معها. وتأتي الخطوة نتيجة تفاهمات بين المسؤولين الأمنيين. وتمتد المنطقة بطول 12 كيلومترا وبعرض 100 متر.

بدأت حركة حماس الأربعاء بإقامة منطقة أمنية عازلة على طول حدود قطاع غزة مع مصر التي تسعى إلى تحسين علاقاتها معها، في خطوة متقدمة هي نتيجة تفاهمات مع المسؤولين الأمنيين المصريين.

وتمتد المنطقة بطول اثني عشر كيلومترا وبعرض مئة متر، وسيتم بعد تعبيد الطريق في الجانب الفلسطيني من الحدود تركيب نظام كاميرات وبناء أبراج مراقبة عسكرية وفق ما أعلن اللواء توفيق أبو نعيم وكيل الوزارة.

وأكد أبو نعيم إن المنطقة العازلة "ستصبح منطقة عسكرية مغلقة وذلك من أجل تسهيل مراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين"، موجها "رسالة طمأنة" لمصر بقوله إن "الأمن القومي المصري هو أمن قومي فلسطيني، ولا يمكن أن نسمح بأي تهديد للحالة الأمنية المستقرة على الحدود".

وشرعت الجرافات وآليات الوزارة صباح الأربعاء بأعمال تسوية الأرض. وأفاد مصادر أمني أنه ستتم إزالة البيوت المقامة مباشرة على الحدود وتعويض أصحابها وأن الحدود ستكون عبارة عن جدار إسمنتي تعلوه أسلاك شائكة على أن تمول الأعمال وزارة الداخلية في غزة.

وقال أبو نعيم إن "هذه الإجراءات تأتي في سياق نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الأمني لمصر والتفاهمات التي تمت في هذا الإطار".

والتقى وفد قيادي وأمني برئاسة يحيى السنوار قائد حماس في القطاع مدير المخابرات المصرية قبل عدة أسابيع خلال زيارة للقاهرة استمرت تسعة أيام، وتوصلا إلى تفاهمات حول الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية والحدود.

وصرح خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس الأحد أن الحركة تلقت "وعودا" من مصر بإنهاء الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وقال مسؤول في غزة أنه "تم التفاهم مبدئيا على فتح معبر رفح للأشخاص والبضائع في أيلول/سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير الجارية فيه".

كما توصل وفد حماس خلال عدة لقاءت عقدت مع القيادي المفصول في حركة فتح محمد دحلان إلى تفاهمات حول ترتيبات تتعلق بحل أزمات القطاع وفق مسؤولين في حماس وتيار دحلان.

وأفاد مسؤول قريب من دحلان أن التفاهمات "إيجابية وجرت برعاية مدير المخابرات المصري خالد فوزي".

وتتضمن التفاهمات وفق المسؤول دعوة نواب المجلس التشريعي للانعقاد بحضور نواب حماس ونواب تيار وكتل برلمانية أخرى بهدف إعادة تفعيل المجلس وإعادة انتخاب هيئة رئاسته لتمكينه من القيام بدوره تجاه أبناء شعبنا خصوصا في القطاع".

كما تشمل أيضا "إتمام المصالحة المجتمعية بتعويض الجرحى وأهالي القتلى ضحايا الاقتتال الداخلي بين حماس وفتح" في صيف 2007، إضافة إلى "تفعيل لجنة التكافل الاجتماعي الخاصة بمساعدة الأسر الفقيرة وهي فعلا بدأت عملها".





فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 28/06/2017