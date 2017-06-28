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فرنسا

دونالد ترامب يقبل دعوة ماكرون للمشاركة في احتفالات العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/06/2017

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الدعوة لحضور العرض العسكري السنوي بمناسبة العيد الوطني لفرنسا في 14 تموز/يوليو. وكان الرئيس ماكرون قد وجه دعوة لترامب بمناسبة إحياء الذكرى المئة لدخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى.

أعلنت الرئاسة الفرنسية الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قبل دعوة" نظيره إيمانويل ماكرون للمشاركة في العرض العسكري التقليدي الذي يقام في الرابع عشر من تموز/يوليو في جادة الشانزليزيه بمناسبة العيد الوطني الفرنسي.

وجاء في بيان صدر عن الإليزيه "سيشارك بهذه المناسبة جنود أمريكيون في العرض العسكري إلى جانب رفاقهم الفرنسيين"، مذكرا بأنه يجري هذه السنة الاحتفال بـ"الذكرى المئوية الأولى لدخول الولايات المتحدة الحرب خلال الحرب العالمية الأولى"، إلى جانب الحلفاء.

من جهته أصدر البيت الأبيض بيانا أكد أن "الرئيس ترامب يتطلع إلى إعادة تأكيد روابط الصداقة القوية بين أمريكا وفرنسا".

وأضاف أن رئيسي البلدين سيغتنمان فرصة لقائهما في باريس "لتعزيز الشراكة الاقتصادية وفي مجال مكافحة الإرهاب (...) ومناقشة العديد من المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الفرنسي بعد احتفالات الشانزليزيه إلى مدينة نيس في جنوب شرق فرنسا لتكريم ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي حصد العام الماضي يوم العيد الوطني 86 قتيلا و434 جريحا. ولن يرافقه الرئيس الأمريكي في هذه الزيارة.

وكان ماكرون جدد الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مع ترامب دعوته للأخير لزيارة فرنسا والمشاركة في العيد الوطني. ووجه ماكرون الدعوة لترامب المرة الأولى خلال قمة للحلف الأطلسي في نهاية أيار/مايو الماضي في بروكسل.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 28/06/2017

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