مادورو يهدد ترامب: إما وقف "جنون" المعارضة لدينا أو تدفق مهاجرينا إلى بلدكم

استنجد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ" وقف جنون" المعارضة التي يتهمها بمحاولة إسقاط النظام. وأكد مادورو أن الولايات المتحدة ستواجه تدفق ملايين اللاجئين الفنزويليين إذا لم تسارع واشنطن إلى وضع حد للاحتجاجات في بلاده.

خلال حفل اعتماد مرشحي الجمعية التأسيسية في فنزويلا، حذر الرئيس نيكولاس مادورو الثلاثاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستواجه تدفق ملايين اللاجئين الفنزويليين إذا لم تعمد واشنطن إلى "وقف جنون" المعارضة التي ضاعفت منذ مطلع نيسان/أبريل تظاهراتها ضد الحكومة التي يتهمها الرئيس الاشتراكي بالتآمر مع واشنطن لإسقاط نظامه.

وقال مادورو "اسمع أيها الرئيس دونالد ترامب، القرار بين يديك". وأضاف "إذا تمكنت هذه القوى العنيفة والحاقدة والقاتلة من تدمير فنزويلا فإن البحر الأبيض المتوسط لن يكون شيئا أمام البحر الكاريبي، مع آلاف وحتى ملايين (الفنزويليين) الذي سيتوجهون نحو الولايات المتحدة. ما من شيء وما من أحد سيتمكن من وقفهم (...) سيكون عليك أن تبني 20 جدارا في البحر!".

وتابع "أوقف جنون اليمين الفنزويلي!"، محذرا من أنه "إذا غرقت فنزويلا في الفوضى والعنف وإذا دمرت الثورة البوليفارية فسنذهب إلى الحرب (...) وما لم يكن ممكنا بواسطة الأصوات سنحققه بالسلاح".

ولكن مادورو حرص على التأكيد على "احترامه" لترامب، مؤكدا انفتاحه على الحوار.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/06/2017