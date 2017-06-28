الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

تحذير من هجوم كيماوي جديد في سوريا.. هل يجرؤ النظام؟

للمزيد

النقاش

المغرب: أي حل ملكي للحراك الريفي؟

للمزيد

ضيف اليوم

الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية".. ماذا بعد معركة الموصل؟

للمزيد

أنتم هنا

نزهة في أوفيرني.. اكتشاف سر الطبيعة

للمزيد

تذكرة عودة

تذكرة عودة إلى كازامانس

للمزيد

ضيف اليوم

الأزمة القطرية.. ما دلالات الدعم التركي والإيراني للدوحة؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

ما الذي خفي من تقرير "الفساد" في استضافة قطر لكأس العالم 2022؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي السوري: لا مكان للحشد الشعبي في سوريا

للمزيد

مراقبون

ظاهرة "الأرز البلاستيكي" تشغل مواقع التواصل الأفريقية

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

مادورو يهدد ترامب: إما وقف "جنون" المعارضة لدينا أو تدفق مهاجرينا إلى بلدكم

© أ ف ب/ أرشيف

آخر تحديث : 28/06/2017

استنجد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ" وقف جنون" المعارضة التي يتهمها بمحاولة إسقاط النظام. وأكد مادورو أن الولايات المتحدة ستواجه تدفق ملايين اللاجئين الفنزويليين إذا لم تسارع واشنطن إلى وضع حد للاحتجاجات في بلاده.

 خلال حفل اعتماد مرشحي الجمعية التأسيسية في فنزويلا، حذر الرئيس نيكولاس مادورو الثلاثاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستواجه تدفق ملايين اللاجئين الفنزويليين إذا لم تعمد واشنطن إلى "وقف جنون" المعارضة التي ضاعفت منذ مطلع نيسان/أبريل تظاهراتها ضد الحكومة التي يتهمها الرئيس الاشتراكي بالتآمر مع واشنطن لإسقاط نظامه.

وقال مادورو "اسمع أيها الرئيس دونالد ترامب، القرار بين يديك". وأضاف "إذا تمكنت هذه القوى العنيفة والحاقدة والقاتلة من تدمير فنزويلا فإن البحر الأبيض المتوسط لن يكون شيئا أمام البحر الكاريبي، مع آلاف وحتى ملايين (الفنزويليين) الذي سيتوجهون نحو الولايات المتحدة. ما من شيء وما من أحد سيتمكن من وقفهم (...) سيكون عليك أن تبني 20 جدارا في البحر!".

وتابع "أوقف جنون اليمين الفنزويلي!"، محذرا من أنه "إذا غرقت فنزويلا في الفوضى والعنف وإذا دمرت الثورة البوليفارية فسنذهب إلى الحرب (...) وما لم يكن ممكنا بواسطة الأصوات سنحققه بالسلاح".

ولكن مادورو حرص على التأكيد على "احترامه" لترامب، مؤكدا انفتاحه على الحوار.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/06/2017

  • فنزويلا

    فنزويلا: مروحية تابعة للشرطة تلقي قنبلتين على مقر المحكمة العليا

    للمزيد

  • فنزويلا

    فنزويلا: إصابة نائبين من المعارضة في مظاهرات جديدة ضد الرئيس مادورو

    للمزيد

  • فنزويلا

    فنزويلا: مقتل فتى خلال المظاهرات رغم دعوة قائد الجيش قواته لعدم إيذاء المحتجين

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي