فنزويلا: مادورو يندد بإلقاء قنبلتين على المحكمة العليا ويتعهد بملاحقة المهاجمين

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء أن مروحية تابعة للشرطة هاجمت المحكمة العليا في كراكاس وألقت قنبلتين على المكان. وندد بـ"اعتداء إرهابي" مؤكدا أن القوات المسلحة في فنزويلا ستلاحق الإرهابيين المتورطين في هذا التصعيد العسكري.



قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء إن مروحية تابعة للشرطة ألقت قنبلتين على مقر المحكمة العليا في كراكاس، منددا بـ"اعتداء إرهابي".

وخلال احتفاله بيوم الصحافي في قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس صرح مادورو"لقد وضعت جميع القوات المسلحة في حال جهوزية للدفاع عن النظام العام. سنقبض سريعا جدا على المروحية وجميع من نفذوا هذا الاعتداء الإرهابي".

وأكد مادورو أن إحدى القنبلتين انفجرت والأخرى لم تنفجر، من دون أن يشير إلى وقوع إصابات، مؤكدا أن المروحية التي ألقتهما تابعة للشرطة العلمية الفنزويلية.

وأضاف "كان هناك حفل استقبال في المحكمة العليا وكان ممكنا أن يتسببوا (المهاجمون) بمأساة. لقد قصفوا المحكمة العليا وحلقوا فوق وزارة الداخلية والعدل. هذا هو نوع التصعيد العسكري الذي أتيت للتنديد به".

وبحسب الرئيس فإن المروحية التي شنت الهجوم كان يقودها طيار وزير الداخلية والعدل السابق ميغيل رودريغيز توريس، الجنرال المتقاعد الذي شغل لفترة طويلة منصب رئيس الاستخبارات لكنه في الآونة الأخيرة ابتعد عن الحكومة.

واتهم مادورو الجنرال توريس بالتورط في تحضيرات مفترضة لتنفيذ انقلاب ضده.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/06/2017